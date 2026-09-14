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憂末日風險？「反AI投資潮」逆勢興起

編譯吳孟真／綜合報導
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許多背離數位主流的產品，近來很受歡迎。圖為富士軟片的Instax拍立得相機，上季...
許多背離數位主流的產品，近來很受歡迎。圖為富士軟片的Instax拍立得相機，上季銷量成長近三分之一。(路透)

外界擔心人工智慧(AI)泡沫可能破裂，以及AI帶來的末日風險，「反AI投資」悄然興起。寫日誌、玩數獨等非數位活動重新流行，投資人也開始青睞原子筆、底片相機、筆記本等生產商的股票。

英國金融時報(FT)報導，私募股權巨擘阿波羅旗下美國手工藝零售商Michaels表示，截至3月的半年內，編織、寫日誌和繪畫等「類比嗜好」，在該公司網站的搜尋量增加超過一倍。比利時D'Ieteren集團旗下Moleskine筆記本，銷售連續多年下滑後，上半年內生性銷售成長逾6%。

華納音樂最新一季黑膠唱片、CD和DVD營收成長15%，擺脫多年停滯。富士軟片的Instax拍立得相機，上季銷量也成長近三分之一。NielsenIQ數據顯示，數獨和數字益智遊戲，去年銷量成長逾一成。

這股潮流也反映在部分公司股價。販售書籍、手工藝品與嗜好用品的英國小型實體零售商The Works，今年股價已上漲近兩倍。擁有Sharpie等筆具品牌的Newell Brands，今年迄今股價上漲六成，主要動能來自書寫用品部門。Games Workshop則有95%的營收來自Warhammer微型模型，S&P Capital IQ資料顯示，該公司預估本益比高達28倍。

押注「類比生活」翻紅，某種程度上可說是最徹底的逆勢操作。隨著蘋果推出折疊手機、OpenAI準備推出家用AI裝置，各式新產品接踵而至，消費者想抽離數位世界只會愈來愈難。不過，投資人押注的是，一旦人們真的決定暫時離線，轉向非數位活動，這股需求可能相當強勁。

精華 FAQ

  • 資金正轉向非數位、類比生活相關產業，例如原子筆、筆記本、底片相機、黑膠唱片、手工藝用品與數獨等產品供應商，押注人們想暫時離線的需求會增加。

  • Michaels的編織、寫日誌與繪畫搜尋量翻倍，Moleskine上半年內生性銷售增逾6%，華納音樂黑膠、CD與DVD營收成長15%，富士Instax銷量也近增1/3。

  • The Works今年股價近翻兩倍，Newell Brands今年迄今上漲60%，Games Workshop本益比達28倍。市場認為若消費者真的想遠離數位世界，類比產品需求可能相當強勁。

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