「美國遭到攻擊」布希親自畫下9/11震驚表情 達拉斯展出

9/11恐襲當天，小布希總統(右)正在佛州一所小學參加讀書活動，白宮幕僚長卡德趨前告訴他恐襲的消息，小布希立刻臉色凝重。(路透)

布希親自作畫聽到9/11恐攻事件的表情。（取材自Instagram）

美國前總統布希（George W. Bush）公開多幅親自創作的畫作，紀念2001年9月11日恐怖攻擊25周年，其中一幅重現他當年在佛州 一所小學與學生上課時，得知世界貿易中心第二座大樓遭撞擊、白宮 幕僚長卡德（Andrew Card）向他報告「美國遭到攻擊」的歷史瞬間。

國畫山莊報報導，布希於今年9月11日前夕在社群媒體 分享作品。畫作中，卡德俯身靠近布希耳邊，低聲告知最新消息，當時正與孩童一起上課的布希露出震驚神情，重現25年前震撼全球的一幕。

布希曾表示，他當時努力保持冷靜，避免引起孩子們乃至整個國家的恐慌。

這批作品是布希為紀念9/11恐攻25周年創作的系列畫作之一，目前正在達拉斯的布希總統中心展出，展覽將持續至9月底。

2009年開始學畫的布希在社群媒體配文寫道：「25年前，敵人的行動展現了美國人民的精神。願我們永遠銘記那些被奪走的寶貴生命，願上帝保佑美國。」

德州達拉斯布希總統中心「銘記911」（Remembering 9/11）展覽，包含布希親自創作的9/11主題畫作。(路透)

展覽其他作品包括紐約雙子塔遭撞擊後，升起在城市天際線上的濃煙；一名在恐攻中殉職警察的警徽，以及覆蓋在建築物側面的巨大美國國旗。

9月11日當天，布希與其他仍健在的美國前總統一同出席紐約世貿中心遺址的紀念活動；現任總統川普則在五角大廈舉行的9/11恐攻25周年紀念儀式上發表談話。

德州達拉斯布希總統中心「銘記911」（Remembering 9/11）展覽，包含布希親自創作的9/11主題畫作。(路透)