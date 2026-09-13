誰在整理9/11紀念池？紐約3工人全年無休 深夜開工

一朵玫瑰擺放在紐約世界貿易中心遺址的9/11紀念館倒影池旁。(歐新社)

紐約曼哈頓 下城大多數人熟睡之際，三名工人卻從深夜開始工作，只為讓9/11紀念館的兩座紀念水池始終保持整潔、莊嚴。

54歲的吉姆馬隆（Jim Maroon）自2012年起，每個星期的五個晚上與兩名同事一起清潔9/11紀念館的兩座倒影池，時間從晚上11時至翌日清晨6時。紐約時報 報導，這支夜間清潔團隊多年來持續維護水池，希望讓紀念館維持最佳狀態。

對馬隆而言，這份工作有著特殊意義。2001年9月11日恐怖攻擊發生時，他正在世界貿易中心附近工作，當時正準備前往上班地點，第一架客機便撞上世貿中心。

馬隆回憶，自己記得飛機撞擊時發出的聲音，之後更看到有人從高樓窗戶跳下。他說：「我在9/11當天就在這裡。我當時在紐約商品交易所工作。我正穿過大樓前往自己的工作地點，第一架飛機就從頭頂飛過。等我到了公司，第二架飛機撞上了，一切就成了歷史，但我們每天都在努力讓這裡變得更好。」

如今從事紀念館維護工作已14年，馬隆最在意的是前來悼念的罹難者家屬。他說：「這些人在這裡失去了家人。你總是希望為他們呈現最好的樣子，不希望他們說，『我的丈夫死在這裡，這裡應該是一個美麗的地方，但這個人沒有做好他的工作。』」

清潔水池是一項細緻而重複的工作。馬隆表示，每座水池都需要推著吸塵器來回清理，各走44趟，再反方向走44趟。工作時，一名同事負責刷洗他身後的區域，另一人則操作吸塵設備的幫浦。

「我們會盡可能讓它們保持最好的狀態。」馬隆說，「這8個小時很漫長，但一切都值得。照顧這個地方非常、非常重要。」

儘管工作地點承載著沉重的歷史，他表示自己不會每天反覆思考當年的悲劇。「如果我每天都去想，我會心碎。」他說。

即使生病或休假，也沒有人會接手他的清潔工作。「我不知道自己是忠誠、堅持，還是固執。這就是為什麼14年過去了，我還在這裡。」馬隆說，「除非我的身體撐不下去，否則我沒有打算離開。」

對他而言，最珍貴的時刻或許是每天清晨。馬隆說：「那裡有時會變得很黑，你會迷失在裡面。但看到陽光越過牆面照進來，真的很美。這是大多數人沒有機會看到的景象。」