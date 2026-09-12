9/11紀念館冷知識：白玫瑰代表生日 罹難者名字排列有巧思

紐約市國家9/11紀念館上的白色玫瑰，跟罹難者姓名排序是有意義的。（路透）

今年9/11恐攻25周年，如果曾造訪紐約9/11紀念館，或許會注意到刻在青銅欄杆上的部分罹難者姓名旁，經常插著鮮花。這些花通常由親友前來悼念時放置，只有白玫瑰是由國家9/11紀念館暨博物館特別準備。

紐約9/11紀念館的員工，都會查閱一份按照日期排列、記錄2983名罹難者生日的文件，再取出一朵白玫瑰，放在當天生日的罹難者姓名旁。這項始於2013年的傳統，除了紀念逝者，也替無法親自前往紐約的家屬傳達思念。

當初是志工提出生日花朵建議，紀念館後來找到附近翠貝卡區的花藝師Michael Collarone負責提供玫瑰。

即便是2020年疫情期間，這項傳統也沒有中斷。當時民眾難以離開家，更難前往紐約悼念親人，紐約花卉市場更一度關閉，Collarone必須從荷蘭訂購玫瑰。Collarone當時表示：「這關乎對一項事業的承諾，也關乎相信即使時局艱難，我們仍會永遠記住這些人，永遠不會忘記。」

除此之外，9/11紀念館還有一個小巧思：刻在兩座水池周圍的青銅欄杆上，2983名罹難者的姓名並非單純按照字母排列，而是依罹難者生前的人際關係分組，讓生前的親人、朋友、同事，以及人生倒數時刻相助相逢的人，在紀念館中繼續相伴。

建築師Michael Arad曾在自家公寓大樓屋頂目睹第2架飛機撞上世界貿易中心，他很早便否決按照字母排列姓名的構想。他說：「這座紀念館裡有三個叫Michael Lynch的人。如果我們只是寫Michael Lynch、Michael Lynch、Michael Lynch，你怎麼知道哪個名字屬於哪個人？」

最終，紀念館採納超過1200項家屬要求。有些家屬希望親人、朋友及同事能夠並列；也有人要求讓親人的姓名靠近9月11日前幾乎不認識、但在人生最後幾個小時建立深厚連結的人。

其中一些排列，單從兩個姓名就能看見一段故事。

Richard Barry Ross當時搭乘美航11號班機，Stacey Leigh Sanders則在北塔工作，而且是Ross女兒Abigail最好的朋友。那天早上，Abigail同時失去了父親與摯友。如今，Ross與Sanders的姓名被刻在一起。

另一段故事發生在49歲的Victor Wald與45歲的Harry Ramos身上。兩人在北塔工作的樓層相隔3層，事發前從未見過面，直到逃生時才相遇。Wald無法繼續前進時，Ramos與另一名同事停下來協助他。後來，同事繼續往下逃生，Ramos則留下來陪著Wald。最終，兩人都沒能逃出北塔，而如今他們的姓名並列在紀念館中。