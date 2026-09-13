聖嬰發威 今年大西洋颶風季平靜 熱帶風暴數量創新低

由於強大聖嬰現象阻止風暴形成，今年大西洋颶風季異常平靜，熱帶風暴數量創歷史新低。圖為國家颶風中心氣象學者在追蹤熱帶風暴移動軌跡。(美聯社)

由於強大聖嬰現象(El Nino)扼殺風暴形成，今年的大西洋颶風 季異常平靜，熱帶風暴數量創歷史新低。

美聯社報導，國家颶風中心(National Hurricane Center)指出，今年大西洋颶風尚未形成，且至少未來一周內不太可能形成，儘管這通常是颶風季高峰期。本季僅有五個相對較弱且短暫的熱帶風暴生成。邁阿密大學氣象學者麥克諾迪(Brian McNoldy)直言，沒料到大西洋會如此異常平靜。

氣象預報中心(Weather Prediction Center)氣象學者諾維拉(Nick Novella)表示，颶風季開始至今仍未出現風速達74哩／小時以上的颶風，創下最長紀錄。科羅拉多州立大學(Colorado State University)颶風學者克洛茨巴赫(Phil Klotzbach)表示，綜合考慮風暴數量、強度與持續時間等因素，總體風暴活動創下1950年以來最低水準，大西洋僅為往年同期正常水準的7%。

人們不應放鬆警惕，因為即使在聖嬰現象期間，一場風暴也可能造成災難性後果。專家以1992年為例，當年颶風季雖然開始較晚，但安德魯(Andrew)颶風來勢洶洶，造成毀滅性破壞。

奧伯尼紐約州大(University of Albany)颶風學者科博西羅(Kristen Corbosiero)表示，聖嬰現象帶來的強勁風切、乾空氣與下沉氣流，正對大西洋風暴形成「三重打擊」。在大西洋最易形成強風暴的區域，風切比熱帶氣旋所能承受的強度高出約45哩／小時，直接將風暴「撕裂」。

儘管全球海洋水溫已連續100天創下歷史新高，但麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)氣象學教授伊曼紐爾(Kerry Emanuel)指出，海水升溫速度遠不及上方的大氣層，溫差過小導致風暴無法汲取熱能發展。

科博西羅警告，墨西哥灣(Gulf of Mexico)是唯一一個風切強度不高的區域，且風暴往往在季末才活躍，該地區仍可能出現強風暴。

與大西洋形成鮮明對比的是，聖嬰現象大幅加劇太平洋的熱帶氣旋活動。今年東太平洋風暴活動幾乎是往年的兩倍，夏威夷已兩度受颶風襲擊。