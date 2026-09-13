美本土48州6至8月均溫74.4℉ 史上最熱夏天

國家海洋暨大氣總署最新數據顯示，美國本土48州剛經歷了有史以來最炎熱的夏天，6至8月平均氣溫達華氏74.4度。圖為紅外線影像顯示鳳凰城一名在戶外工作的勞工，周圍氣溫高達華氏104度。(路透)

國家海洋暨大氣總署(NOAA)9日發布數據指出，美國本土剛經歷了有史以來最炎熱的夏天；今年6月至8月，本土48州及哥倫比亞特區的平均氣溫為華氏74.4度，比1936年「塵暴」(Dust Bowl)時期創下的酷夏紀錄還要高出0.4度。夜間最低氣溫居高不下，無法降溫，導致天氣酷熱；西部地區尤其顯著。

華盛頓郵報 報導，相關氣象紀錄始於1895年。美國本土有史以來最熱的六個夏天，有四個出現在2021年以後，明確顯示氣候正在變暖。

今夏最明顯的暖化 趨勢之一出現在夜間。NOAA數據顯示，2026年夏季夜間最低氣溫創下新高，打破2021年創下的紀錄。華郵 分析顯示，全美有1億3300萬人居住的郡縣，每四晚就有一晚的酷熱程度超過過去45年的任何夜晚；有5680萬人居住在每四天中至少有一天屬於「極端炎熱」的郡縣。

這種暖化趨勢對美國西部大部分地區而言，早在年初即已顯現。從德州到加州的八個州，今年都經歷了史上最熱的1月至5月。科羅拉多州、新墨西哥州和猶他州均創下各該州夏季平均氣溫紀錄，亞利桑那州則追平先前紀錄。

NOAA國家環境資訊中心監測部門負責人格里森(Karin Gleason)表示：「今夏氣溫確實創紀錄，但美國西部全年氣溫都持續偏高。」

高溫天氣不僅出現在美國。氣候學者豪斯法瑟(Zeke Hausfather)表示，2026年8月是有史以來全球最熱的8月。

預期未來還會面臨更多高溫天氣。2027年有95%機率成為地球有紀錄以來最熱的一年，部分原因是太平洋地區出現破紀錄的聖嬰現象(El Niño)。

沙漠研究所(Desert Research Institute)區域氣候學者麥克沃伊(Daniel McEvoy)表示：「今年西部部分地區經歷有史以來最熱的夏季，但這些紀錄完全有可能再次被打破。」

麥克沃伊並指出，「夜間最低氣溫居高不下，將對人類健康與安全產生重大影響；因為人們無法在夜間獲得涼爽的緩解，對空調的需求相對大增。」