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德州羅斯野火延燒9萬英畝 毀逾150棟建築

編譯陳韻涵／綜合報導
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德州北部羅斯鎮附近野火延燒已逾兩周，焚毀超過9萬英畝土地，成為北德州史上第二大野...
德州北部羅斯鎮附近野火延燒已逾兩周，焚毀超過9萬英畝土地，成為北德州史上第二大野火。(美聯社)

德州北部派洛平托郡(Palo Pinto County)羅斯鎮(Ross)附近野火延燒已逾兩周，焚毀至少9萬400英畝土地，成為北德州史上第二大野火。德州農工大學森林服務局(Texas A&M Forest Service)統計，目前火勢控制率達76%，但當地仍維持高度警戒。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，羅斯野火(Ross Fire)於8月24日下午約1時30分在羅斯鎮附近出現火星，初期僅影響約25英畝，之後受到乾燥植被與強陣風助長，野火迅速蔓延，主要在180號公路與919號農場道路一帶延燒，之後擴散至鄰近的傑克郡(Jack County)。

森林服務局統計，已知157棟建築毀於祝融，另140棟受損，而有453棟建築在消防人員搶救下保住。

這場火災迫使部分居民撤離家園，影響當地交通與學校。

傑克郡2210號郡道通往281號公路沿線居民8月25日接獲強制撤離令，但隨著火勢逐漸受到控制，撤離令翌日解除。

當地緊急事務管理部門提醒居民，返家後仍須保持警覺，因為派洛平托郡的火勢仍有延燒風險。

美國童軍組織朗格洪分會(Longhorn Council of Scouting America)表示，童軍組織所在的派洛平托郡的沃斯牧場(Worth Ranch)嚴重受損，營地多棟建築遭全毀或遭受重創，所幸火災時園區內沒有童軍、職員或訪客，營地管理員亞當斯(Pat Adams)也已安全撤離。

野火一度打亂當地學校8月31日前的作息，傑克斯伯勒獨立學區(Jacksboro ISD)延後兩小時上課，佩林聯合獨立學區(Perrin CISD)取消一天課程並延後開學，布萊森獨立學區(Bryson ISD)與格拉福德獨立學區(Graford ISD)暫時停課。

森林服務局表示，北德州已超過一個月未出現有效降雨，加上植被乾燥及強風，野火風險持續偏高，呼籲居民避免進行可能產生火星的戶外活動。

德州州內救火互助系統(TIFMAS)特遣隊與森林服務局合作，出動推土機及空中消防資源持續控制火勢。

精華 FAQ

  • 這場羅斯野火已焚毀至少9萬400英畝土地，成為北德州史上第二大野火。火勢雖已有控制進展，但仍因乾燥植被與強風而存在延燒風險。

  • 德州農工大學森林服務局表示，火勢控制率已達76%。截至目前，已有157棟建築被燒毀、140棟受損，另有453棟在消防人員搶救下成功保住。

  • 野火曾導致部分居民撤離，傑克郡部分地區一度實施強制撤離令，學區也延後上課或停課；童軍組織的Worth Ranch則嚴重受損，但無人員傷亡。

德州 哥倫比亞 野火

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