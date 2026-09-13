消息人士：白宮考慮引用「國防生產法」 擴大煉油產能

能源供應緊張，川普政府正考慮動用「國防生產法」以提升國內煉油廠產能。(路透)

美國與伊朗 戰事僵持不下，波斯灣和紅海情勢持續升溫，刺激油價 重新回到每桶100元以上，川普政府正考慮動用「國防生產法」(Defense Production Act，DPA)，以提升國內煉油產能。

路透援引兩名知情人士透露，伊朗戰爭暴露了美國在全球原油供應鏈的脆弱性，除了價格飆升外亦有可供應中斷之虞，因此白宮 正在考慮如何利用「國防生產法」擴大國內煉油能量。

報導指川普總統最近與十多家煉油企業的高層開會及討論相關想法，有官員在會上詢問這這些高管，如何最有效地利用聯邦資金援助來提升產能。

知情人士表示，煉油廠高層的回應是，聯邦資金最好用於提高現有煉油廠效率，或擴大現有煉油廠規模，而不是用於興建新煉油廠，因為建新廠不僅成本高得多，而且需時數年才能完工及營運。

「國防生產法」向來被視為一種最後手段，賦予總統廣泛權力，可以調配工業資源，為企業提供財政激勵，以擴大對國防至關重要的物資生產，但從未用於增加煉油產能。

路透的報導認為，川普政府考慮採取這個非常規措施，凸顯了在11月期中選舉前，川普面對愈來愈大的壓力，故此必須採取行動來證明他能夠控制不斷飆升的油價，減少對消費者及企業的影響。

美國是世界最大的煉油強國之一，擁有龐大的煉油廠網絡，每日處理原油能力達數百萬桶，但最新數據顯示，美國煉油廠的產能利用率已接近滿載，達到98%。由於產能已接近滿載，但全球供應緊張及強勁的需求，推高了燃油價格，結果在政策層面引發極大壓力。

目前全美柴油平均價格已首次突破每加侖6元，自2月美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來上漲近60%、全美柴油庫存也比過去 5 年同期均值低13%；汽油價格方面同樣居高不下，惹來民眾怨聲載道。

白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers) 回應查詢時表示，「確保美國持續獲得安全、價格合理的能源至關重要，擴大煉油能力是總統及其能源團隊的首要任務，他們正在評估、加快審批流程及增加投資等具體方案，來提高煉油能力」。