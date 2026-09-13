我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

「美國遭到攻擊」布希親自畫下9/11震驚表情 達拉斯展出

Anthropic執行長：AI恐在6個月內 不受控制掌管網路

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

人工智慧(AI)領軍企業之一、Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)12日提出警告，指AI產業應放慢發展步伐，以便讓安全機制有時間跟上，否則AI可能會在6到12個月內具備指揮「群體智慧」(swarm)、接管整個網際網路的能力。美聯社報導，阿莫戴針對如何「煞車」提出具體建議，迅速得到業內其他知名意見領袖如奧特曼(Sam Altman)及馬斯克(Elon Musk)的積極回應。

阿莫戴表示，他相信「如果放慢腳步能多爭取一兩年時間，延緩模型達到關鍵能力水平，而我們也善用這段時間推進對齊(alignment)工作，就能大大降低發生嚴重問題的風險。」

阿莫戴在其網站發布加強行業監管計畫，Anthropic已著手實施部分措施；其他措施機制則需整個產業及包括威權國家政府在內的全球政府協調配合，落實難度較大。

對此，AI聊天機器人ChatGPT母公司、OpenAI執行長奧特曼在X平台表示，OpenAI將致力實踐阿莫戴提出的其中一項安全建議，「很快就會有更多消息對外分享」。馬斯克也在X平台回應道：「Dario說得對。」

阿莫戴發表這篇文章之際，一名Anthropic研究員甫於9日宣布辭職，指Anthropic及OpenAI快速發展AI行為不夠負責任。另一位Anthropic前員工本頓(Joe Benton)11日則撰文寫道，他離開Anthropic安全團隊是要「追究AI公司責任」，他擔心人類「可能無法在此轉型期倖存下來」。

阿莫戴表示，他仍堅信AI能帶來巨大益處，如攻克重大疾病。但他也坦承，過去這幾個月他愈來愈擔心AI正不斷增強自我改進及建構下一代AI的能力；「若任其發展，這種能力可能會超出我們理解控制系統的範疇；因此即便要推進這項技術，也必須極其謹慎。」

為管控風險，阿莫戴建議所有處於AI前沿領域公司承諾，向外部評估團隊持續提供「類似員工級別的訪問權限」，以便其監督安全實踐；Anthropic已計畫採取此做法。奧特曼也迅速承諾採取類似做法，引入獨立評估人員。

精華 FAQ

  • 阿莫戴警告，AI若持續高速發展，可能在6到12個月內形成足以指揮群體智慧、甚至接管整個網際網路的能力，風險已逼近安全控制邊界。

  • 他主張AI公司先放慢研發步伐，爭取1到2年讓對齊與安全技術追上，並讓外部評估團隊擁有近似員工級別的訪問權限，持續監督安全實踐。

  • OpenAI執行長奧特曼表示將實踐部分安全建議，並很快公布更多消息；馬斯克也直接回應「Dario說得對」，顯示高層對風險警示普遍認同。

Anthropic 馬斯克 奧特曼

上一則

科技員工激論AI發展失控 猶如「家裡沒大人」

下一則

AI新創示警 奧特曼、馬斯克支持控管 市場派與發展派爭論

延伸閱讀

AI濫用疑慮升溫 Anthropic執行長籲模型發展減速

AI濫用疑慮升溫 Anthropic執行長籲模型發展減速
Anthropic頂尖研究員離職 憂AI失控消滅人類

Anthropic頂尖研究員離職 憂AI失控消滅人類
OpenAI今年不公開上市 執行長強調安全優先

OpenAI今年不公開上市 執行長強調安全優先
「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

熱門新聞

麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭