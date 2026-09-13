Anthropic執行長：AI恐在6個月內 不受控制掌管網路

人工智慧(AI)領軍企業之一、Anthropic 執行長阿莫戴(Dario Amodei)12日提出警告，指AI產業應放慢發展步伐，以便讓安全機制有時間跟上，否則AI可能會在6到12個月內具備指揮「群體智慧」(swarm)、接管整個網際網路的能力。美聯社報導，阿莫戴針對如何「煞車」提出具體建議，迅速得到業內其他知名意見領袖如奧特曼 (Sam Altman)及馬斯克 (Elon Musk)的積極回應。

阿莫戴表示，他相信「如果放慢腳步能多爭取一兩年時間，延緩模型達到關鍵能力水平，而我們也善用這段時間推進對齊(alignment)工作，就能大大降低發生嚴重問題的風險。」

阿莫戴在其網站發布加強行業監管計畫，Anthropic已著手實施部分措施；其他措施機制則需整個產業及包括威權國家政府在內的全球政府協調配合，落實難度較大。

對此，AI聊天機器人ChatGPT母公司、OpenAI執行長奧特曼在X平台表示，OpenAI將致力實踐阿莫戴提出的其中一項安全建議，「很快就會有更多消息對外分享」。馬斯克也在X平台回應道：「Dario說得對。」

阿莫戴發表這篇文章之際，一名Anthropic研究員甫於9日宣布辭職，指Anthropic及OpenAI快速發展AI行為不夠負責任。另一位Anthropic前員工本頓(Joe Benton)11日則撰文寫道，他離開Anthropic安全團隊是要「追究AI公司責任」，他擔心人類「可能無法在此轉型期倖存下來」。

阿莫戴表示，他仍堅信AI能帶來巨大益處，如攻克重大疾病。但他也坦承，過去這幾個月他愈來愈擔心AI正不斷增強自我改進及建構下一代AI的能力；「若任其發展，這種能力可能會超出我們理解控制系統的範疇；因此即便要推進這項技術，也必須極其謹慎。」

為管控風險，阿莫戴建議所有處於AI前沿領域公司承諾，向外部評估團隊持續提供「類似員工級別的訪問權限」，以便其監督安全實踐；Anthropic已計畫採取此做法。奧特曼也迅速承諾採取類似做法，引入獨立評估人員。