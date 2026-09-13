AI新創示警 奧特曼、馬斯克支持控管 市場派與發展派爭論

Anthropic執行長阿莫戴12日發出警語，指AI發展速度太快，若不管制，AI在半年到一年將難以控制，危害人類。(路透)

人工智慧(AI)新創公司Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)12日宣布該公司將實施包括引入第三方評估機構在內的新安全措施，並呼籲整個產業界共同支持放慢AI發展步伐之後，Anthropic競爭對手OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman)迅速表態響應，支持阿莫戴所提「讓獨立評估人員擁有類似員工權限」的建議；經營xAI公司的馬斯克 (Elon Musk)也呼應：「Dario說得對。」

彭博新聞報導，這三位業界領袖近年持續警告AI發展存在風險，但AI領域競爭激烈，大家為了提高用戶參與度、搶占市場和增加銷售額，不斷推出新產品，真正採取協調行動放緩AI發展速度，尚無先例。與此同時，對於AI嚴重風險的擔憂確實已進入主流視野；一名Anthropic研究人員日前因擔心公司行為不負責任可能引發人類生存危機而宣布辭職，尤其吸引各方關注。

目前不清楚這些頂尖AI公司在實施新限制或安全審查方面會走得多遠？此外，反壟斷執法機構是否允許業界以某種協調方式控制開發節奏，也很難說。另一個商業層面問題是：追求獲利的投資者對於「放慢速度」的想法，會如何反應？

AI產業發展一日千里，難以控制，已有喧賓奪主趨勢，包括OpenAI與Anthropic等業界負責人已公開呼籲要採取管制行動。(路透)

阿莫戴在他發表的4000字長文中，提出兩個讓他態度變得審慎的主要因素：一是AI自我改進能力；二是最近發生的空前事件：OpenAI公司一群AI智能體(agents)，在沒有人類監管下，自行協力駭進了第三方網站Hugging Face。此事引起極大震撼，讓人驚覺到AI的不受控制。

馬斯克是OpenAI的共同創辦人，並創立了自己的AI公司 xAI，該公司現已併入SpaceX。 奧特曼在X上表示，他同意阿莫迪關於需要循序漸進的觀點。 「讓獨立評估人員擁有與員工相同的權限是個好主意，我們也會這樣做，」他寫道，並承諾很快就會分享更多細節。

阿莫戴表示，「我們必須放慢提升AI模型能力的步伐」，但「控制節奏不代表停止模型訓練或技術進步，而是確保企業有足夠時間對模型進行對齊(alignment)和安全加固，並讓第三方評估機構對此進行確認。」

阿莫戴還寫道，採取協同策略將使美國AI產業領導者在不犧牲競爭優勢的前提下，完成必要安全保障工作。他也指出，這需要美國在反壟斷法規上給予一定豁免，允許企業在特定領域進行協作，同時也需要中國的合作。

他表示：「如果我們因為預期中國也會採取同樣行動而大幅限制自身AI能力，結果中國卻背離此預期，那麼AI的強大威力可能導致中國確立其地緣政治主導地位。」

然而迄今為止，川普政府似乎對於動用監管手段為AI發展設立「護欄」，興趣缺缺。