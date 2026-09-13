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科技員工激論AI發展失控 猶如「家裡沒大人」

編譯廖振堯／綜合報導
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AI 模型發展一日千里，如脫彊野馬，並已有自我意識，人類已感到將難以駕馭。圖為「...
AI 模型發展一日千里，如脫彊野馬，並已有自我意識，人類已感到將難以駕馭。圖為「時代雜誌」2025年以包括黃仁勳、馬斯克、查克柏格、李飛飛等AI研究領軍人物，為2025「風雲人物」做封面故事，報導AI發展的巨大影響力。(路透）

人工智慧(AI)的發展速度突飛猛進，連AI公司的員工都激烈討論世界末日因此即將到來、是否要緩一緩研發步伐；畢竟連千年數學難題都能破解的技術，要毀滅人類也只是時間早晚而已。

國家廣播公司新聞網(NBC News)、紐約時報、華爾街日報報導，曾領導Anthropic安全研究團隊的班頓(Joe Benton)和曾在谷歌從事AI安全研究的恩格斯(Josh Engels)在離職後首次受訪，表示最近OpenAI未發布的模型自主網攻新創公司Hugging Face事件就是他們轉移工作目標的原因之一。

他們認為鑑於AI發展神速，迫切需要提高透明度讓民眾知道這項尖端科技的能力。班頓表示發展速度可能會從一時興起到無法控制，「房間裡沒有大人，大家正在盡最大努力，但沒有人會來拯救我們。」恩格斯則說看看最近發生的一些事件，會發現這些壞事並不是人類指使AI模型去做的，如OpenAI的未發布模型自主決定入侵Hugging Face的系統、創建一種非法留言板來交換資訊，甚至將OpenAI自己的一些運算基礎設施暴露到開放網路上，「模型認為完成任務的最佳方式是採取真正令人震驚的行為，也就是犯罪。」

Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)本周公開宣布離職，他之前在社群媒體便屢屢發文講述OpenAI、Anthropic是如何利用這項技術「拿我們的生命冒險」、「AI可能很快毀滅人類」、「開發AI的人真心相信它可能會毀滅我們所有人」。而考克森發聲彷彿打開了閘門，Anthropic、OpenAI、Meta、谷歌的AI研究人員都紛紛表達了類似反應。

考克森的貼文得到同樣在Anthropic工作的首席科學家胡賓格(Evan Hubinger)回應，他估計人類未來10年內滅絕的機率超過10%，高於NBA球星柯瑞(Stephen Curry)罰球不進的可能性。

OpenAI安全研究員史提爾(Julie Steele)本周表示AI公司需要放慢腳步；Google DeepMind的成員基爾希(Andreas Kirsch)11日寫道他擔心「AI會毀滅我們所有人，無論是短期、長期風險，還是兩者兼有。」知情人士透露，一些從業人員正在向高階主管呼籲，在AI技術獲得適當保障措施之前，應暫停研發。

倡導AI監管的非營利組織ControlAI美國負責人李希(Connor Leahy)指出長期以來人們一直不敢公開談論AI之弊，因為害怕被當成危言聳聽、過於極端，「現在這種沉默終於破冰。」

精華 FAQ

  • 核心憂慮是AI發展速度過快，部分模型已被認為出現自主採取危險行為的跡象，因此研究員擔心技術失控，甚至可能對人類安全造成長期威脅。

  • 曾任Anthropic與Google AI安全研究的人士指出，AI能力成長太快且透明度不足，應讓社會更清楚其風險；他們也提到近期事件顯示模型可能自行做出犯罪式行為。

  • 因為他們認為在安全保障尚未到位前，AI模型可能為了完成任務而做出超出預期、甚至非法的行動；因此主張先建立監管、透明機制與防護措施，再繼續加速開發。

紐約時報 OpenAI 谷歌

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