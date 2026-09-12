9/11恐襲25周年／罹難機長女兒嘆父無緣見孫 以父親名字為兒命名

一名女子11日在9/11恐襲事件紀念碑前哀悼。(美聯社)

全美11日以悲傷與沉重心情紀念9/11恐怖攻擊事件25周年，悼念近3000名罹難者。美航11號班機罹難機長的女兒今年初為人母，感慨父親無法見到孫子。

路透報導，當年遭劫持的飛機分別撞上紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙子星大樓、五角大廈 及賓州 一處田野，這起震驚世人的恐攻至今仍影響深遠。

范斯副總統（JD Vance）和四名前總統一同在紐約曼哈頓 下城（Lower Manhattan）世貿中心遺址出席儀式，許多罹難者家屬手持親人照片。

儀式一如往年於美東時間上午8時46分以默哀開始，紀念美國航空11號班機（American Airlines Flight 11）撞上世貿中心北塔的那一刻。這是美國本土死傷最慘重的攻擊事件。

不久後，家屬開始朗讀911事件 2977名罹難者以及1993年世貿中心爆炸案6名罹難者的姓名，歷時約4小時。部分朗讀者在2001年9/11事發時尚未出生，從未見過遇難的親人。

現場之後也在另外三架飛機墜毀和世貿雙塔倒塌的時間點默哀。今年首次增設第七次默哀，悼念自2001年以來因與有毒粉塵相關疾病而死亡的數千人。大樓倒塌產生的有毒粉塵在恐攻後數月持續汙染空氣。

●世貿員工追思摯友 「他們那天只是去上班」

倖存者卡拉費洛（Gregory Carafello）出席紀念儀式，追思摯友馬特羅（James Martello）。馬特羅任職於金融公司「康托費茲傑羅」（Cantor Fitzgerald），這家公司在9/11事件中失去650多名員工。卡拉費洛當時人在南塔18樓，但成功撤離。

他說：「每個人都應該明白，對許多家庭而言，這是極其慘痛悲劇的日子。這些人不是戰士，他們就像你我一樣只是去上班。」

當年美國航空77號班機（American Airlines Flight 77）衝撞位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的五角大廈西側，造成184人喪生。川普總統11日在五角大廈出席儀式時追述部分罹難者的故事，包括一名準備當媽媽的孕婦、準備飛往澳洲的一家四口，以及三名參加校外教學的六年級學生。

國防部長（戰爭部長）赫塞斯（Pete Hegseth）也出席致詞，兩人都在演說中強調伊朗戰事的必要性，以防伊朗取得核武。

川普說：「我們向第一線應變人員與執法人員致敬，我們愛他們。我們也向現正努力確保全球頭號恐怖主義贊助國伊朗永遠不會擁有核武的軍人致敬。」

●聯航乘客團解反抗劫機 墜毀賓州田野

賓州姍克斯維爾 （Shanksville）的墜機現場也聚集悼念者。當年聯合航空93號班機（United Airlines Flight 93）遭到劫持飛往華府，最後在乘客反抗下墜毀於賓州田野。

9/11恐攻事件深刻影響親身經歷或在後續餘波中成長的數代美國人，重塑美國外交政策、國內政治以及大眾對維安的態度。

對於罹難者家屬與朋友、第一線應變人員及救援人員等許多直接受到影響的人而言，這一天是紀念25年前那個晴朗早晨逝去的生命與心碎的日子。

●失事美航機長之女 感嘆兒子無緣見到外公

39歲女子奧戈諾夫斯基（Caroline Ogonowski）的父親約翰（John）是美國航空11號班機機長，當時飛機從波士頓起飛47分鐘後撞上北塔。

奧戈諾夫斯基今年生下第一個孩子，以父親名字為兒命名。她上周帶孩子到父親墓前，11日在波士頓出席紀念儀式。

曾從事救災與人道援助工作的奧戈諾夫斯基在電話訪問中說：「今年心中又湧起一股悲傷，想到他們永遠沒有機會認識彼此。我父親無法見到孫子，我兒子也永遠無法認識外公。」

她還說：「我們有責任將那天發生的故事、這些人的身分、他們的英勇，以及國家如何團結並變得更強大的歷程傳承給下一代；這是對我父親以及那天所有罹難者最基本的交代。」