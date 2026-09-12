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9/11紀念儀式為罹難者唱名時 曼達尼、歐凱秀談笑惹議

編譯俞仲慈／綜合報導
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9/11紀念儀式上，紐約市長曼達尼(右)與聯邦眾議員歐凱秀一度談天說笑惹議。(路...
9/11紀念儀式上，紐約市長曼達尼(右)與聯邦眾議員歐凱秀一度談天說笑惹議。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約9/11 25周年紀念儀式上，曼達尼與歐凱秀被拍到談笑遭批評失禮；但另有說法指現場多人交談，此事也牽動穆斯林社群對歧視與政治參與的討論。

紐約9/11事件25周年紀念儀式上，市長曼達尼(Zohran Mamdani)與聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)談天說笑引發爭議。

根據紐約郵報報導，在紐約「原爆點」(Ground Zero)舉行的9/11事件25周年紀念活動，就在台上為罹難者唱名，一名男子抱頭痛哭流涕之際，直播畫面拍到曼達尼與歐凱秀站在一旁談笑風生，頓時輿論炸鍋。

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)公開質問：「為9/11罹難者唱名時怎麼能夠笑得出來？為什麼要這樣？」布魯克林選出的市議員韋娜芙(Inna Vernikov)也跳出來斥責：「在數千名恐怖攻擊受害者家屬懇求曼達尼不要出席的情況下，他就站在那裡，逕自在別人痛哭時發笑，這就是紐約市的市長。」

不過前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)安保負責人拉古薩(Michael Ragusa)聲稱自己當時就在一旁：「鏡頭拍到歐凱秀向曼達尼打招呼，我身後還有好幾位政客也在說笑，有共和黨人、也有民主黨人。」

身為紐約首位穆斯林市長，曼達尼立場相當尷尬，數周以來他積極造訪當年受創的消防單位與相關人員，前往表維醫院(Bellevue Hospital)與倖存者、罹難者家屬以及飽受健康問題困擾的患者交談，上周發布行政命令向受害者及家屬致意，授權市政機構全面應對突發緊急情況。

9/11事件帶給美國穆斯林社區嚴重創傷，從嚴格的執法，以及來自同學、同事、民選官員和媒體的猜忌，甚至赤裸裸的敵意，曼達尼競選紐約市長時曾公開講述親人經歷：「我想談談我阿姨，她在9/11之後就不再搭地鐵，因為她戴著頭巾會感到不安。」

美國伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations)紐約分會秘書長納舍爾(Afaf Nasher)指出：「當你被逼到牆角時，因為恐懼要不逃跑、要不反擊，而政治賦權無疑是我們反擊的一種方式。」現任市長首席法律顧問的丹迪亞(Asad Dandia)曾是2013年控告警局監視穆斯林社區的集體訴訟原告之一，對於社會對穆斯林看法的轉變感慨道：「短短十年間，我們從起訴政府變成政府的一部分。」

不過穆斯林社群網絡(Muslim Community Network)執行總監亞塔巴里(Husein Yatabarry)說：「右翼勢力仍存有焦慮，試圖針對政界乃至一般有名的穆斯林，重新煽動某種程度的伊斯蘭恐懼症。」

9/11紀念儀式上，紐約市長曼達尼(左)與聯邦眾議員歐凱秀一度談天說笑惹議。(路...
9/11紀念儀式上，紐約市長曼達尼(左)與聯邦眾議員歐凱秀一度談天說笑惹議。(路透)

精華 FAQ

  • 兩人是在紐約Ground Zero舉行的9/11事件25周年紀念儀式上，被直播畫面拍到在唱名罹難者時交談說笑，因此引發外界強烈批評與爭議。

  • 共和黨籍聯邦參議員Ted Cruz與布魯克林市議員Inna Vernikov都公開譴責，認為在罹難者家屬哀痛時發笑，行為不尊重且不適任。

  • 報導也引述前市長Giuliani的安保負責人說，現場不只曼達尼與歐凱秀，多位政客包括共和、民主黨人都在交談，未必如外界所指那樣惡意失禮。

曼達尼 歐凱秀 眾議員 911事件

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