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9/11恐襲25周年 約2.5萬童暴露毒塵 CDC啟動研究

編譯廖振堯／綜合報導
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圖為9／11當天從新澤西州的澤西市拍攝的畫面，灰塵和濃煙籠罩曼哈頓下城。數萬幼童...
圖為9／11當天從新澤西州的澤西市拍攝的畫面，灰塵和濃煙籠罩曼哈頓下城。數萬幼童暴露於有毒煙霧中。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

CDC將啟動9/11後暴露毒塵兒童的長期追蹤研究，盼釐清他們成年後可能浮現的癌症、心血管與生殖健康風險。

9/11事件世貿中心倒塌時，曼哈頓下城約有2.5萬名兒童，周邊社區還有數千名兒童，包括是嬰幼兒甚至是還在母親子宮內的胎兒。這些幼童在數天乃至數周內暴露於大範圍的有毒煙霧，以及含有混凝土、玻璃纖維、石棉等種種汙染物的沉降粉塵中，國會在2022年宣布將資助一項針對這些人的研究，並由疾病管制暨預防中心(CDC)監督執行；CDC上月表示將向研究人員徵求申請成立專門研究中心，現已開放登記。

路透報導，針對世貿中心倖存者進行的後續健康研究，主要研究對象大多為第一線救援人員及成年人，當時幼童只有極少數納入政府資助。科學家表示因此一直無法追蹤這些兒童的慢性疾病，包括癌症、心血管疾病、生殖健康，而他們如今步入30、40歲，這些健康問題可能才開始浮現。

CDC上月表示將申請成立「世貿中心青年研究協調中心」(WTC Youth Research Coordinating Center)，並確認及追蹤一個「青年研究群組」(Youth Research Cohort)，參與者須在9/11事件當天及之後的年齡為21歲或以下，或仍在母親腹中，且居住於曼哈頓第14街以南或布魯克林任何地區；並也將招募年齡相仿但未曾暴露於相關汙染物的人作為對照組，民眾可以在WTC Health Program網站線上登記以便收到後續通知。目前尚不清楚CDC希望招募多少名參與者，發言人表示預計整個計畫的總經費最高達5000萬元，暫定2027年7月1日開始。

在第一線救援人員及成年倖存者中，研究人員已確認與暴露於汙染物相關的數十種癌症及其他健康問題。而截至目前有關童年時期暴露所造成影響的資料，仍只來自規模較小的研究。

創辦「世界貿易中心環境健康中心」(WTC Environmental Health Center)的肺部專科醫師雷布曼(Joan Reibman)表示當時的孩子們現在分散在美國各地，且長大成人後不一定願意回顧那段時期，因此必須與許多社區團體合作設法說服他們參與。

雷布曼及該中心的醫療主任威爾森(Leigh Wilson)醫師都指出，如今生活在戰區的兒童可能也會面臨與9/11事件相同的長期健康影響，該研究將助益甚大。

圖為9／11當天南塔倒塌的畫面，灰塵和濃煙籠罩曼哈頓下城。數萬幼童暴露於有毒煙霧...
圖為9／11當天南塔倒塌的畫面，灰塵和濃煙籠罩曼哈頓下城。數萬幼童暴露於有毒煙霧中。(路透)

精華 FAQ

  • 研究對象是9/11當天及之後21歲以下、或仍在母親腹中的人，且居住於曼哈頓第14街以南或布魯克林地區，同時也會招募未暴露者作對照組。

  • 因為過去的9/11健康研究多聚焦救援人員與成年人，暴露於毒煙與粉塵的兒童納入很少，直到他們步入30、40歲，慢性病風險才可能逐漸顯現。

  • 研究將追查兒童時期暴露後是否增加癌症、心血管疾病與生殖健康問題，也希望建立更完整的長期資料，供未來理解其他戰區兒童的健康風險。

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