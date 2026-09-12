9/11恐襲25周年 世貿遺址追思 首為毒塵逝者默哀

11日上午，曼哈頓下城國家9/11紀念廣場舉行了恐襲25周年紀念儀式。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 9/11恐襲25周年紀念在世貿遺址舉行，首次為毒塵相關死者增設默哀。多位前美國總統與官員出席，曼達尼也與朱利安尼簡短握手致意。

11日上午，曼哈頓下城「國家9/11紀念廣場」舉行了恐襲25周年紀念儀式，遇難者家屬在水池旁讀出2001年恐襲及1993年世貿中心爆炸案近3000名遇難者姓名。今年儀式首度設七次默哀，新增的一次，專門悼念參與救援、清理工作或暴露於世貿毒塵後罹病離世的人士。

儀式上午8時30分開始，8時46分全場第一次靜默，對應美航11號班機撞擊世貿北塔的時間。其後，現場亦在南塔遇襲、五角大廈 遇襲、聯航93號班機墜毀，以及南、北雙塔倒塌的時間靜默。紀念儀式由家屬唱名，沿用不安排政治人物致詞的慣例。

新增的默哀環節，關注9/11後持續發生的健康問題。雙子塔倒塌後，大量救援人員、清理工人及下城居民接觸煙塵；9/11紀念館今年將因相關疾病和傷害離世者納入儀式。華埠緊鄰世貿遺址，部分居民、商戶和勞工當年也受到煙塵和交通封閉影響。

前總統小布希(George W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton)、歐巴馬(Barack Obama)及拜登(Joe Biden)出席儀式，副總統范斯(JD Vance)也到場。小布希在2001年恐襲發生時擔任總統；多名前、現任聯邦官員也在出席。

紀念儀式上，前市長朱利安尼(Rudolph W. Giuliani)與現任市長曼達尼(Zohran Mamdani)在現場握手並簡短交談。兩人交談畫面由現場攝影機拍下，但未完整收錄雙方談話內容。朱利安尼的代表確認，他曾告訴曼達尼會為對方祈禱；曼達尼的助手則表示，朱利安尼也提到市長工作不易。

朱利安尼曾是9/11災後紐約市應對工作的代表人物，近期曾公開反對曼達尼出席25周年紀念儀式。曼達尼當天走到朱利安尼身邊，主動伸手致意，朱利安尼隨即與他握手。

曼達尼離開紀念儀式時被問及這段互動，沒有透露兩人具體談話內容，只說雙方走近後握手並互致問候。他表示，當天重點應放在遇難者家屬、救援人員，以及因9/11相關疾病受影響的人士身上。

曼達尼說，儀式上聽到遇難者姓名，也看到家屬25年來的堅持，令他敬佩。市長辦公室人員表示，曼達尼數月前已決定在紀念活動中避免將焦點放在自己身上。

圍繞曼達尼是否應出席儀式的爭議，先前在網上持續發酵，有人質疑他的政治關係和立場，也出現將他與恐怖主義連結的反穆斯林言論。州長霍楚(Kathy Hochul)此前表示，曼達尼當然應出席儀式向罹難者致意。

紐約市長曼達尼11日出席紀念儀式，他與反對他出席、時任市長的朱利安尼在現場有互動。(取材自市長辦公室)