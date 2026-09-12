9/11恐襲25周年／首批抵世貿消防隊 仍有1人在職「我會一直待下去」

隸屬於紐約市第十消防隊的阿爾加諾，9/11當天倖存，而牆上他的六位同事則不幸罹難。(美聯社)

2001年9/11事件爆發時，紐約市 消防員阿爾加諾(Sal Argano)原應在曼哈頓 與世貿中心僅一街之隔的第10分隊值班，但當天被借調到布魯克林 的消防站。他趕到市中心時發現曼哈頓分局嚴重受損，後來更得知他的六名隊友已經遇難。現年65歲的阿爾加諾說要是當時也在那值班，很可能早就沒命了，這件事一直縈繞他心頭，而他現在仍堅守曼哈頓分隊，也是當時派往搶救的消防員中僅剩在職的資深前輩。

美聯社報導，第10分隊消防局每天都吸引大批遊客，很多遊客在對街的國家9/11紀念廣場(National 9/11 Memorial plaza)參觀完後就被10號消防車和10號雲梯車所吸引，這兩輛閃閃發光的消防車也正是該分局「10號消防站」(Ten House)綽號的由來；有些遊客則專程前來一睹建築側面那塊刻著9/11事件中殉職消防員姓名的巨型青銅浮雕。

幾乎每天都能看到阿爾加諾坐在敞開的車庫門附近，耐心地回答問題、與遊客握手合照。他說10號消防站的消防員肩負著特殊的使命，他們除了是紐約市消防局的公眾形象代表，也是9/11事件活生生的見證者。阿爾加諾說他努力向年輕的消防員(許多人甚至在9/11事件後才出生)強調要尊重每位遊客，但也承認這項任務並不容易，成群結隊的遊客會喋喋不休地圍觀，他們的問題有時會過於私人或太離譜。有一次一位女士帶著些許輕佻的語氣問：「10號消防站有什麼特別之處？」阿爾加諾一聽便知道不值得多費唇舌解釋，因此只是聳聳肩回應：「它就是個普通的消防站。」

現年46歲的法瓦塔(Robert Favata)於2008年從消防學院畢業後加入了10號消防站雲梯車，現在已經萌生退休念頭，他擔心自己是否盡力讓第10分隊救援的記憶永存，「我剛來的時候，很多隊友都參與了9/11事件的救援工作，他們告訴我那天發生的故事。我只希望我能把他們講述故事的一部分傳遞給年輕的戰友們。」

阿爾加諾並不打算退休，他擔心當沒有人記得一切時，有些事情便會消逝，「我還沒結束。只要我還能待在這裡，我就會一直待下去，我會繼續告訴他們我所知道的、看到的、經歷的一切。我會告訴他們這座消防站的歷史，把我所有能記住的事情都告訴他們。」

隸屬於紐約市第十消防隊的阿爾加諾，9/11當天倖存，至今仍然堅守崗位。(美聯社)