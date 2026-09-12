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9/11恐襲25周年／年輕一代不識9/11 透過短影音了解 卻讓陰謀論孳生

記者胡玉立／綜合報導
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許多年輕一代未經歷9/11恐襲事件，只能透過網路觀看當年情景。圖為當年各報都在頭...
許多年輕一代未經歷9/11恐襲事件，只能透過網路觀看當年情景。圖為當年各報都在頭版報導這個事件。(美聯社)

曾親歷2001年9/11事件且記憶深植心中的人，正在重溫當時的襲擊畫面並重讀後續報導；但對那天毫無記憶、人數上億的年輕一代，也正透過在25年前根本不存在的各種設備和平台，第一次接觸這些影像，甚至因此助長了種種陰謀論，十分值得關注。

有線電視新聞網(CNN)報導，年輕一代觀眾正透過YouTubeTikTok等影片網站，段段續續了解9/11事件的慘烈景象。這種體驗可能令人迷茫甚至產生誤導，因為在令人揪心的歷史紀錄與荒謬的陰謀論之間，往往缺乏足以區分二者的必要背景資訊。

隨著9/11事件25周年到來，Google搜尋平台搜尋關鍵字包括「消防員爬了多少級台階」和「劫機者是誰」等，都呈現上升趨勢。部分新聞機構開始重新發布過往檔案資料；CBS新聞雜誌節目「60分鐘」整周都在其社群媒體帳號分享9/11事件報導片段；歷史頻道(History Channel)也重新發布倖存者訪談。

與此同時，X平台和Instagram也有名不見經傳的帳號趁機發布舊的電視片段和致敬內容，同時夾雜荒謬的謊言和影射；即便只是點閱陳述事實的9/11相關貼文，評論區也往往充斥著駭人聽聞的陰謀論。

「國家評論」(National Review)資深政治記者格拉蒂(Jim Geraghty)意識到年輕人正首次接觸9/11事件相關內容，10日發表專文寫道：「孩子，那些紀錄片沒讓你看到的一點是：在最初報導剛傳出的那個早上，沒人知道究竟發生了什麼事。」

9/11事件剛發生後局勢混亂，電視直播報導難免出現誤報，但陰謀論者抓住這些誤報錄影、常見的技術是拿故障或低解析度影片片段，大做文章，甚至藉此「證實」各種與攻擊相關的虛假說法。

智庫外交關係協會(Council on Foreign Relations)資深研究員林賽(James M. Lindsay)寫道：「外界流傳有關9/11攻擊的陰謀論絕非無害；它們削弱了民主政府的合法性，將那些被無端指責的無辜群體妖魔化，還轉移了人們對攻擊真正起因和肇事者的關注。」

隨著演算法讓眾多9/11相關內容重新大量曝光，群眾或許應當思考：當一代人刻骨銘心的創傷記憶，變成了另一代人眼中的TikTok短影音內容時，究竟會帶來怎樣的心理代價？

精華 FAQ

  • 因為他們多數在事件後出生，對當年沒有記憶，如今主要透過YouTube、TikTok等平台觀看剪輯影片與舊新聞片段，才第一次接觸9/11的畫面與相關內容。

  • 短影音常缺乏完整背景與歷史脈絡，容易讓觀眾把真實紀錄、誤報與陰謀論混在一起理解，甚至被誤導，進而接受錯誤說法。

  • Google搜尋量上升，新聞機構與歷史頻道重新釋出檔案和訪談，CBS等媒體也在社群分享相關片段，但X、Instagram上同時出現夾雜謊言的內容，讓陰謀論更易擴散。

YouTube TikTok 社群媒體 911事件

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