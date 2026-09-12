9/11恐襲25周年／當年保家衛國赴沙場 30多人如今成為國會議員

圖為當年急救人員在世貿倒塌的遺址工作。(美聯社)

民主黨科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)與共和黨蒙大拿州 聯邦眾議員唐寧(Troy Downing)雖然政治立場不同，但9/11恐怖攻擊事件發生後的幾周裡，都有志一同都選擇從軍。華盛頓郵報 報導，柯羅那時候感到非常憤怒，非常想要反擊，唐寧則覺得受到侵犯，希望自己成為國家軍事回應行動裡的尖兵。

9/11恐怖攻擊事件，讓他們的人生都因此改變。兩人數次派駐阿富汗與伊拉克之後，後來都進入國會。

現年59歲的唐寧說，這起事件如同一記當頭棒喝，醒悟到國家的偉大。47歲的柯羅則說，人生整個軌跡因為這次恐攻事件而改變。

2001年9月11日，唐寧在阿拉斯加州荒野山林展開麋鹿狩獵之旅。世貿大樓雙塔倒塌五天後，他才從別人口中得知攻擊事件。34歲的他前往蒙州一處徵兵辦公室，因為持有飛行執照得以宣誓加入空軍戰鬥搜救中隊。

呼號為「雅虎」(Yahoo)的唐寧在空軍現役部隊與國民兵單位服役八年，兩次派駐阿富汗，曾與機組人員合力救出戰場負傷士兵。

9/11攻擊發生時，柯羅是威斯康辛大學(University of Wisconsin)大四學生，也是「預備軍官訓練團」(ROTC)成員，已經跟國民兵簽約準備擔任軍官。他在上學途中，從廣播聽到一架飛機撞上世貿大樓的消息。由於國家進入緊急狀態，他主動要求轉為現役，後來在陸軍82空降師服役期間一次派駐伊拉克，曾在2003年3月進攻行動中率領傘兵進入伊拉克，還有兩次派駐阿富汗，獲頒銅星勳章(Bronze Star)，最後以上尉官階退役。

柯羅說，雖然渴望保家衛國，但入侵伊拉克的經驗讓他徹底改變對戰爭與世界觀的看法，很早就意識到伊拉克根本沒有大規模殺傷武器，美國是被謊言與受遭控情報驅使下捲入戰爭。

「軍事時報」(Military Times)報導，國會議員中有30多名退役軍人是在2000年1月之後展開軍旅生涯，為立法機構帶來多元經驗。

柯羅與唐寧對於目前伊朗戰爭的看法並不一樣。唐寧形容這是正義之戰，伊朗近50年來一直跟美國處於戰爭狀態。柯羅則說伊朗戰爭是由「輕率看待別人性命」的總統所推動，屬於「非必要之戰」(war of choice)。