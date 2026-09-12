9/11恐襲25周年／美啟動反恐戰爭 打了25年 全球至少死了94萬人

9/11事件發生後，美軍在全球展開反恐戰爭，歷年來已造成各國逾450萬人死亡。圖為2017年美軍在伊拉克南部摩蘇爾的基地。(美聯社)

9/11事件重塑了華府 一整個世代的外交政策，自2001年以來美軍每年都會轟炸世界上某個國家，衝擊數百萬人的生活。布朗大學華森國際與公共事務學院(Watson School of International and Public Affairs)的「戰爭成本」(Costs of War)計畫估計，自2001年以來，美國領導的戰爭直接或間接造成約450萬至470萬人死亡，其中包括約94萬人直接死亡，以及360萬至380萬人因疾病、營養不良和健康併發症而間接死亡。

半島電視台(Al-Jazeera)報導，9/11事件發生不到一個月後，小布希 總統(George W. Bush)發動了「反恐戰爭」，入侵阿富汗 ，開啟了一系列永無止境的戰爭和軍事行動，遍及阿富汗、伊拉克以及中東、南亞和非洲等多個國家。

2001年10月7日美國發動了「持久自由行動」(Operation Enduring Freedom)，阿富汗有17.6萬人直接死於戰爭，神學士(Taliban)政權在幾周內垮台，但這場戰爭持續了近20年、歷經四位美國總統，成為美國史上持續時間最長的衝突。「戰爭成本」分析，飢餓、疾病、未治療的重傷又導致數十萬人死亡。戰前阿富汗糧食不安全人口比例為62%，戰後上升至92%，未爆彈和地雷持續造成平民傷亡；2021年，神學士重新控制阿富汗。

不到兩年後，2003年3月19日美國入侵伊拉克，戰爭直接死亡人數高達31.5萬。除了地面戰爭，美國還在巴基斯坦、葉門、索馬利亞、阿富汗、伊拉克、敘利亞境內針對「伊斯蘭國」(ISIL，別稱ISIS)的行動中，還發動大量未公開的空襲和無人機行動。

2011年在格達費(Muammar Gaddafi)武力鎮壓利比亞抗議活動期間，美國和北約以保護平民為目標，獲聯合國授權空襲利比亞；據國際特赦組織，在這7個月裡利比亞被空襲近9700次。

2014年，美國領導「堅定決心行動」(Operation Inherent Resolve)，在伊拉克和敘利亞打擊ISIS，動用了數萬枚炸彈，破壞和傷亡慘重。到2018年，官方承認有1417名平民死亡，總部位於倫敦的非營利組織Airwars追蹤估計真實死亡人數在8264至13360人之間。

「戰爭成本」估計，阿富汗、伊拉克、巴基斯坦、葉門、索馬利亞、菲律賓、利比亞、敘利亞有超過3800萬人因9/11事件後的戰爭而流離失所，無論是逃往國外或在本國無家可歸。