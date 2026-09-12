通膨率居高不下 明年社安金估調漲3.6%

樂齡會最新估算顯示，由於通膨居高不下，2027年社安金受益人生活成本調整(COLA)估計將調高3.6%，平均每月可多領75元。圖為印製中的社安金支票。(美聯社)

樂齡會(美國退休 人員協會，AARP)最新估算顯示，由於政府8日公布的消費者物價指數(CPI)凸顯通膨率居高不下，2027年社安金 受益人生活成本調整(COLA)估計將調高3.6%；比該組織先前預測的3.5%要高。若COLA上調3.6%，平均每月社安金將增加約75元；如此漲幅將是2023年以來社安金年度調幅最大的一次。

根據社會安全局數據，截至1月為止，退休人士平均每月領取社安金2071元。若COLA上調3.6%，2027年初月度社安金約為2146元。

2027年COLA生活成本最終調幅須待10月14日政府發布9月消費者物價指數(CPI)通膨報告，社安局再依7月、8月和9月通膨數據計算後，同一天對外宣布。

哥倫比亞廣播公司(CMS)報導，其他機構預測的COLA漲幅略低；無黨派老年福利倡議組織「長者公民聯盟」(Senior Citizens League)預測COLA調幅為3.5%，低於其先前3.6%的估算值。

長者公民聯盟執行總監本頓(Shannon Benton)表示，「無論COLA公告結果是略高或略低於預測，長遠來看，老年人恐怕最終都會感到失望；現實情況是，老年人分配生活預算的方式與仍在工作的群體不同，通貨膨脹的影響也不同。」

全國社安金受益人目前約有7000多萬人。專家指出，老年人可能會感到他們的生活成本調整(COLA)跟不上當前通膨水平。當初設定2026年COLA漲幅為2.8%；但除了1月和2月以外，2026年其餘每個月的通膨率均高於此。

本頓表示：「COLA每年僅調整一次，讓許多長者的生活處於『停滯』狀態。畢竟物價並不會等到次年1月社安金上調時才跟著上漲。」

社安金與聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)政策分析師強森(Mary Johnson)表示，若計入11日發布的最新消費者物價指數(CPI)數據，2027年COLA可能為3.5%；強森8月曾估算明年COLA可能為3.4%。

受通膨上升影響，COLA調幅波動範圍從2016年的0%到2023年的8.7%不等；2023年調幅創40年來最大增幅。過去十年COLA平均增幅約為3.1%。