美史最大環孢子蟲症疫情結束 感染源待釐清

食品藥物管理局官員宣布，美國史上規模最大的環孢子蟲食物中毒疫情結束，他們確信所有與疫情相關的結球萵苣都已經被召回下架。(路透)

食品藥物管理局(FDA )官員11日表示，美國史上規模最大的環孢子蟲食物中毒疫情 結束，他們確信所有與疫情相關的結球萵苣(iceberg lettuce)都已經被召回下架，但是感染源頭仍有待釐清。

儘管疫情宣告結束，仍留有若干疑點，源頭是關鍵問題。造成這波大規模感染的寄生蟲透過人類糞便傳播，但目前尚不清楚污水如何污染這麼多食物、進而導致那麼多人生病。

北卡羅來納州 立大學(North Carolina State University)食品安全計畫「安全餐盤」(Safe Plates)推廣主任舒梅克(Ellen Shumaker)說，農產品在受污染土壤中成長或接觸到受污染的水，就可能被污染。

聯邦政府5月1日以來已收到近2萬件實驗室確診病例報告，是去年同期通報病例數的16倍多，另有6100多例疑似病例報告。

美國前一波最嚴重環孢子蟲症疫情發生於2019年，當時全美通報病例約4700件。

今年全美病例激增的主要因是21州爆發捲心萵苣相關疫情，但數千個其他病例與該疫情無關。

這一波環孢子蟲病疫情以密西根州情況最嚴重，通報病例最多、而且有兩件死亡病例。

疾病防治中心(CDC)表示，環孢子蟲是微小球形寄生蟲，患者通常出現頻繁且有時噴射狀的排便，疫情往往在春夏之交爆發。

與沙門氏菌和大腸桿菌等其他病原體引起的食源性疾病相比，環孢子蟲病發生率較低。許多病例無法追溯感染源。

疫情爆發後，調查重點首先鎖定塔可鐘餐廳(Taco Bell)使用的生菜，之後將目標擺在生菜供應商泰勒農場(Taylor Farms)，該公司隨即召回產自墨西哥中部的結球萵苣。

泰勒農場召回數千份包裝沙拉，這些食品包含結球萵苣與其他蔬菜，被運往全美各大連鎖餐廳，包括旗下有塔可鐘、必勝客披薩(Pizza Hut)和肯德基炸雞(KFC)的百勝餐飲集團(Yum Brands)。

FDA表示，針對墨西哥結球萵苣農場和加工廠的現場檢查以及樣本採集已經結束，現場檢查的樣本仍待分析。

這一波疫情凸顯美國監管機構欠缺國際檢疫能力、以致於難以在受污染農產品到達消費者手中之前先一步查出。