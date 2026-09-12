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聯邦法院撤銷國籍訴訟今年已105件 佛州最多

記者顏伶如／綜合報導
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過去10年有將近800萬移民成為美國公民，另一方面，聯邦法院今年受理的取消國籍訴...
過去10年有將近800萬移民成為美國公民，另一方面，聯邦法院今年受理的取消國籍訴訟數量大增，1至7月間取消國籍民事訴訟共計105件。入籍示意圖。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)10日報導，川普政府加強力道撤銷歸化入籍者的美國公民身分之際，雪城大學(Syracuse University)獨立研究機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse)公布最新統計顯示，聯邦法院今年受理的取消國籍(denaturalization)訴訟數量大增，今2026年1月至7月間收到105件取消國籍民事訴訟，光是7月裡就有50件，相較之下，從2008年到2025年之間全國僅有125件類似訴訟。

報導指出，訴訟案件增加顯示政府愈來愈常使用撤銷國籍的民事法律程序。

在川普政府強硬移民政策之下，司法部已將撤銷國籍列為優先事項。公民及移民服務局(USCIS)可以識別、調查潛在案件，但撤銷某人美國公民身分的民事訴訟則必須由司法部發起。指控罪名通常包括在歸化入籍過程裡透過詐欺、虛偽陳述等手段或隱瞞重大事實取得公民身分。

聯邦法院裁決結果如果是聯邦政府勝訴，當事人將失去美國公民身分，可能面臨驅逐。訴訟審理期間，法官必須判定聯邦政府是否達到主張撤銷公民身分的舉證責任。當事人則可針對政府指控提出反駁，並且聘請辯護律師。

根據雪城大學TRAC統計，今年1月至7月間，全國至少37州加上華府特區都有撤銷國籍訴訟，其中以佛羅里達州案件數量最多，7個月期間有19起訴訟，其次為德州與馬里蘭州，各有10件訴訟。

加州在2008年至2025年之間累計有21起取消國籍訴訟，今年以來則有5起案件。

前任USCIS官員莫瑞(Ricky Murray)受訪時說，現在取消國籍訴訟進展速度極快，這種狀況反映了透過加派人手、技術提升、頒布新政策以及政府全面審查先前案例等因素交織形成的「完美風暴」(perfect storm)。

USCIS發言人卡勒爾(Zach Kahler)說，USCIS對任何在歸化入籍過程裡說謊或做出虛假陳述者，一概採取「零容忍政策」。他說，USCIS在川普總統領導下，正對所有外籍人士展開徹底篩選與背景調查以維護公共安全。

根據USCIS官方資料，過去10年當中將近800萬名移民成為美國公民。無黨派智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)估計，2024年時約有2580萬名歸化入籍的公民在美國生活。

精華 FAQ

  • 根據雪城大學TRAC統計，聯邦法院今年1月至7月已收到105件取消國籍民事訴訟，其中光是7月就有50件，顯示案件數在短時間內明顯暴增。

  • 今年1月至7月間，佛羅里達州以19件居全美最多，其次是德州與馬里蘭州，各有10件訴訟；全國至少37州加上華府特區都有相關案件。

  • 報導指出，川普政府把撤銷國籍列為優先事項，司法部加快提告，並結合加派人手、技術提升、新政策與全面審查舊案，形成推升案件量的「完美風暴」。

佛州 聯邦政府 移民

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