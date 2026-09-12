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柴油飆破每加侖6元衝擊運輸 食品價格蠢動

編譯尤寶琪／綜合報導
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美國柴油價格11日再創新高，平均價格飆破每加侖6元。圖為加州一處加油站的告示牌，...
美國柴油價格11日再創新高，平均價格飆破每加侖6元。圖為加州一處加油站的告示牌，柴油現金價格每加侖7.3元。(路透)

伊朗戰爭擾亂了全球燃料供應，美國柴油價格11日再創新高，平均價格飆破每加侖6元。

根據美國汽車協會(AAA)數據，目前全美柴油平均價格接近每加侖6.06元，高於上周的5.85元和2025年同期的近3.71元。

柴油價格上漲意味著眾多日常用品的運輸成本也將會跟著增加。因為不論公路或鐵路，許多貨運和配送網路都依賴柴油。一些企業已經將升高的成本轉嫁給消費者，例如對網購訂單和郵寄包裹要收取額外費用。

消費者可能會愈來愈感受到成本轉嫁的價格壓力，尤其是在食品雜貨方面。肉類和農產品等需要頻繁運輸和補充的易腐商品，受到柴油價格上漲的影響最為直接，需要使用柴油驅動的農業機械進行收割等農產品也面臨同樣的局面。

由7500家全球超市組成的獨立雜貨商聯盟(Independent Grocers Alliance)統計，燃料成本約占食品總成本的15%至30%。因此，儘管能源衝擊需要一段時間才能波及整個供應鏈，但柴油價格上漲通常會導致食品價格上漲。而且這些成本需要一段時間才能逐漸降低。但柴油價格飆升的趨勢似乎短期內不會消退。

柴油和普通汽油的零售價格與原油價格密切相關，美國平均汽油價格在11日接近每加侖4.30元。而油價近期再次上漲。隨著美伊衝突再次升級，國際基準布蘭特原油和美國原油價格在本周，出現數月來首次突破每桶100元的情況。

同時，政治影響則可能會不斷累積。曾多次試圖淡化他參與發動的這場戰爭影響的川普總統表示，油價可能要到11月期中選舉後才會回落。

國內柴油價格目前比美國和以色列在2月底發動伊朗戰爭之前上漲超過60%，當時AAA的全國平均價格約為每加侖3.76元。

儘管2026年夏天早些時候曾出現和平的希望，但隨著衝突再次升級，油價也再次攀升。而且，供應中斷的情況還在增加。國際能源總署11日報告指出，由於葉門青年運動組織(Houthi)襲擊沙烏地阿拉伯能源設施，沙烏地阿拉伯8個月的石油產量降至30年來的最低水準。

精華 FAQ

  • 主要原因是伊朗戰爭擾亂全球燃料供應，加上美伊衝突升級與供應中斷擴大，推動柴油與原油價格同步上揚，讓美國柴油平均價格升至每加侖6.06元。

  • 柴油是公路、鐵路貨運與配送的重要燃料，價格上升會先推高運輸成本，企業再把增加的費用轉嫁給消費者，特別是網購、郵寄與食品雜貨價格最容易上升。

  • 肉類與農產品等易腐商品需要頻繁運輸補貨，收割也依賴柴油機械，燃料成本占食品總成本約15%至30%，因此柴油高漲通常會延後反映為更廣泛的食品通膨。

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