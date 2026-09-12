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8月CPI超預期 Fed下周升息機率90%

編譯俞仲慈／綜合報導
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8月份消費者物價指數比去年同期上揚3.4%，高於市場預期，其中食品價格持平，唯獨...
8月份消費者物價指數比去年同期上揚3.4%，高於市場預期，其中食品價格持平，唯獨雞蛋價格上漲2.9%。(美聯社)

最新數據顯示，8月份消費者物價指數(CPI)比前一個月上升0.4%，比去年同期上揚3.4%，不過扣除食品和能源價格的核心CPI單月升幅0.3%，高於市場預期，顯示物價漲幅加速，推高聯準會(Fed)升息機率，不利於共和黨選情。

根據路透報導，聯邦勞工部勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)11日公布的數據顯示，8月核心CPI年升幅2.4%符合市場預期，不過月升幅0.3%，創下4月以來最大漲幅且高於市場預期的0.2%。

其中食品價格連續第二個月小漲0.1%，儘管肉品和魚類價格漲幅溫和、雜貨類食品價格持平，但是雞蛋價格上漲2.9%，非酒精飲料與乳製品等相關產品價格也有所上漲，8月食品價格年增幅2.7%，顯示通膨年度漲幅已超過薪資成長速度。

管理諮詢公司安永-帕特農(EY-Parthenon)首席經濟學者達可(Gregory Daco)指出：「經通膨調整後的薪資增長在8月份已連續五個月縮水，這是自2012年以來持續時間最長的收入縮水期。」

隨著伊朗戰事持續，能源價格也衝擊全美經濟，加上人工智慧(AI)基礎設施進一步推高通膨，本周原油價格每桶超過100元，全國平均柴油價格也首次突破每加侖6元，市場人士預測聯準會下周升息機率高達90%，還可能在10月或12月兩度升息。

羅耀拉瑪利蒙特大學(Loyola Marymount University)金融暨經濟學教授孫成元(Sung Won Sohn，暫譯)指出：「能源通膨不會只停留在加油站，還會透過卡車、飛機和貨輪等遍及全國每一個商家。」並強調：「現在聯準會政策極有可能上調利率，畢竟無法承受能源衝擊演變成波及各領域的全面性危機。」 

根據密西根大學(University of Michigan)消費者調查，9月初消費者信心指數從8月的51.7大幅跌至47.8，而且對民主黨和共和黨的信心雙雙下滑，消費者悲觀預估未來一年甚至五年的通膨將持續上升，隨著生活成本上漲，選民積壓的不滿情緒不但導致川普總統支持率大幅下滑，也不利於11月期中選舉選情，恐導致共和黨因此喪失國會多數地位。

精華 FAQ

  • 8月CPI月增0.4%、年增3.4%；核心CPI月增0.3%、年增2.4%。其中核心CPI月升幅高於預期，顯示物價上漲動能仍在加速。

  • 因為核心CPI月增幅高於市場預估，顯示通膨壓力仍未明顯降溫；再加上能源與食品價格上漲，市場因此認為Fed下周升息機率已接近90%。

  • 報導指出，通膨升溫與生活成本上漲會削弱民眾信心，若聯準會持續升息，經濟壓力可能加重，進而影響選民觀感，對共和黨期中選舉布局不利。

聯準會 共和黨 核心CPI 消費者信心指數

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