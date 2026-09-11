桃莉芭頓生前沒當真「只是玩笑」 機場改名提案在她逝世後成真

眾多歌手8月29日在田納西州為紀念鄉村音樂天后桃莉芭頓的音樂會上獻唱。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 為紀念8月25日逝世的桃莉芭頓，納許維爾機場管理局一致同意更名機場，表彰她的音樂、慈善與識字公益，並可能創下美國首座女性命名機場紀錄。

為紀念上月逝世的鄉村音樂天后桃莉芭頓 (Dolly Parton)，故鄉田納西州 首府納許維爾(Nashville)國際機場管理局一致通過將機場易名，向這位傳奇巨星致敬。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBC News)報導，納許維爾大都會機場管理局(Metropolitan Nashville Airport Authority, MNAA)委員以6比0一致通過更改納許維爾國際機場的名稱，以表彰及紀念桃莉芭頓的卓越貢獻，包括音樂、慈善事業以及1995年發起的「想像圖書館」(Imagination Library)全球性兒童識字慈善計畫。

MNAA 的聲明說尚未確定最終名稱，但相關單位正密切合作，審慎研擬如何將桃莉芭頓的名字及其精神遺產，妥善融入機場名稱內。

最初提出易名建議的州長李比爾(Bill Lee) 表示，納許維爾國際機場「以我們州最受愛戴的女兒的名字命名，並以桃莉永恆的音樂、慷慨、信仰及善良遺產來接待旅客，實在非常合適」。

桃莉芭頓因為癌症，8月25日不幸辭世，終年80歲。早在一年多前，就已有人發起請願將機場易名為「桃莉芭頓國際機場」，在她逝世後聯署數字大幅飆升，目前已有17.5 萬人簽署。

桃莉芭頓2025年1月在「CBS晨間新聞」受訪時，曾被問及這份請願書。她當時說，機場以她的名字來命名「只是個玩笑」。但又說「我感到非常榮幸，這確實是一種讚美，我很感激，我一直都很幸運。」

美國機場除政治人物外，以運動員及演藝人員的名字命名並不罕見，包括路州阿姆斯壯紐奧良國際機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)；肯州路易斯維爾阿里國際機場(Louisville Muhammad Ali International Airport)，但若以桃莉芭頓命名，還將是美國首座以女性命名的機場。

除了將機場易名外，田州州參議員西爾(Jessie Seal)也提出立法，將9月25日定為「朝九晚五(9 to 5)」日，以紀念桃莉芭頓的同名喜劇電影及主題曲。