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9/11恐襲25周年／當年布希聞訊震驚表情被拍下 喊話：我們不能失去靈魂

編譯莊瑞萌／綜合報導
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9/11恐襲當天，小布希總統(右)正在佛州一所小學參加讀書活動，白宮幕僚長卡德趨...
9/11恐襲當天，小布希總統(右)正在佛州一所小學參加讀書活動，白宮幕僚長卡德趨前告訴他恐襲的消息，小布希立刻臉色凝重。(路透)

2001年9月11日，時任總統布希(George W. Bush)正在佛羅里達州小學推廣教育政策，驚聞美國遭到大規模恐攻。25年後，80歲的布希將出席紐約「原爆點」(Ground Zero)紀念儀式，他回憶說，恐攻後考慮如何對國人發布第一個信息時，想到的是他不希望美國「失去靈魂」。

路透社記者霍蘭德(Steve Holland)回想2001年9月11日，他原本預定採訪布希總統與學童互動的例行活動，當時的布希就任總統還不滿八個月。只是接著短短數小時內，這位尚未經歷重大考驗的總統，便面臨自1941年珍珠港事件以來，美國本土遭遇最嚴重的恐怖攻擊。

悲劇發生時，布希正走訪佛州薩拉索塔市的艾瑪．布克小學(Emma E. Booker Elementary School)。就在布希與教職員和學生會面時，記者一旁看著電視直播，畫面播放的是紐約世貿雙塔之一冒出濃煙，隨後第二架飛機撞上另一座大樓。接著白宮幕僚進入教室在布希耳邊低語說，「美國遭到攻擊了」，當時鏡頭還捕捉到他臉上震驚的表情。

布希被迅速送上空軍一號離開佛州，先後降落路易斯安納州巴克斯代爾空軍基地與內布拉斯加州奧夫特空軍基地。他在內布拉斯加州進入地下掩體，與國家安全幕僚及副總統錢尼(Dick Cheney)視訊。當天傍晚，布希返回白宮。

布希9日在達拉斯的喬治・W・布希總統中心，與前國務卿賴斯(Condoleezza Rice)對談，講到恐攻剛發生不久時說：「我沒有太多時間消化這件事，但對我來說很清楚，如果我們正遭受攻擊，我就成了一名戰時總統。我心中毫無疑問，這不是一起執法事件，而是一場戰爭；而一個國家的總統及其團隊的職責，就是團結全國，採取一切必要行動來保護我們的人民。」

在幕僚建議布希需要向全國發表演說後，他決定飛回華府。他說：「我絕對不會在內布拉斯加州奧馬哈的一座碉堡裡發表演說。我當時認為，那會讓攻擊我們的人取得心理上的勝利。所以，我就飛回去了。」

在準備9月12日的全國演說時，布希說：「我不希望我們失去自己的靈魂。在捍衛自由的同時，我希望人們記住，自由是多麼珍貴。」

9月14日，布希在時任市長朱利安尼(Rudy Giuliani)陪同下巡視災區。灰燼厚厚覆蓋人行道、街道與疲憊消防員的肩膀。布希站在消防車殘骸上，對救難人員說，「我聽見你們了！全世界都聽見了！而那些撞毀這些大樓的人，很快就會聽到我們的聲音！」

布希11日將出席紐約的9/11事件25周年紀念儀式。稍早，他將在達拉斯總統圖書館分享對這場悲劇的反思，同時展出他描繪當日勇氣與犧牲的16幅畫作。

至於路透記者霍蘭德當時因為所有航班停飛，與其他記者被困在佛州。他最終搭乘包租巴士回到華府，經過14小時車程，看到的第一個景象是冒煙的五角大廈斷垣殘壁。

霍蘭德當天穿的鞋子沾滿灰燼。回家後，他將鞋子裝進塑膠袋，收在衣櫃裡。25年後，那雙鞋依然在那裡，即使破舊不堪，卻珍貴得捨不得丟棄。

精華 FAQ

  • 布希當時正在佛州薩拉索塔市的艾瑪．布克小學，出席推廣教育政策並與學童互動。白宮幕僚在教室裡向他耳語通報，美國正遭受攻擊。

  • 布希表示，他很快意識到自己成了戰時總統，認為這不是單純執法事件，而是一場戰爭。總統與團隊的責任，是團結全國並採取必要行動保護人民。

  • 他最在意的是不要讓美國在反恐與捍衛自由的過程中失去靈魂，因此希望國人記得自由的珍貴，也不要讓攻擊者在心理上取得勝利。

佛羅里達州 白宮 佛州

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