9/11恐襲25周年／強大反恐機制 被川拿來抓移民、鏟除異己

2001年9/11事件後，為阻止恐怖主義攻擊事件而設立了許多強大機構、通過一些強力法律，25周年後卻被川普政府利用於國內來抓捕移民 、打擊毒品走私、打壓政治異議人士。

華盛頓郵報 報導，9/11事件調查委員會和其他調查發現，中央情報局 (CIA)和聯邦調查局(FBI)未能共享可能揭露劫機陰謀的威脅訊息，掀起自1940年代以來規模最大的國安機構重組。

一個新的內閣部門－國土安全部(DHS)因此成立，新成立的單位還包括移民暨海關執法局(ICE)、運輸安全管理局(TSA)等。國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence，ODNI)則確保不同任務的情報機構之間能夠相互溝通。雖然兩黨都曾呼籲削減ODNI的預算並進行其他改革，但現任和前任官員表示，川普第二任期雖然縮減了ODNI規模，但使其服務於黨派利益。

川普第二任期的首任國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)解雇了那些論調與白宮偏好相反的專業分析師；她也選擇性解密部分情報，只為了支持川普關於「俄羅斯干預2016年總統大選」的說法。

9/11事件後美國總統被賦予廣泛的新權力，其中包括祕密且無需搜索令的電子監控計畫，於2005年被公諸於世；以及國會於2001年9月通過的「授權動用武力決議」(Authorization for Use of Military Force)，沒有失效日期，至今在全球範圍仍然有效。

川普對恐怖主義的定義與之前總統不同，如將販毒集團列為恐怖組織，並數十次動用致命武力打擊涉嫌販毒分子。許多前國安官員和法律專家表示，販毒並不符合恐怖主義的定義，因為成員動機是金錢，而非意識形態、針對平民暴力或推翻美國政府。

川普也將目標對準國內左翼團體，包括「反法西斯運動」(Antifa)，去年將其列為國內恐怖組織；財政部則表示將金融調查左翼團體。川普更指示聯合反恐特遣部隊(Joint Terrorism Task Force)調查那些在移民、性別、宗教議題上挑戰白宮的團體；以及指示ICE積極監視和抓捕移民，有時甚至誤抓或殺害美國公民。