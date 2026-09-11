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9/11恐襲25周年／強大反恐機制 被川拿來抓移民、鏟除異己

編譯廖振堯／綜合報導
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2001年9/11事件後，為阻止恐怖主義攻擊事件而設立了許多強大機構、通過一些強力法律，25周年後卻被川普政府利用於國內來抓捕移民、打擊毒品走私、打壓政治異議人士。

華盛頓郵報報導，9/11事件調查委員會和其他調查發現，中央情報局(CIA)和聯邦調查局(FBI)未能共享可能揭露劫機陰謀的威脅訊息，掀起自1940年代以來規模最大的國安機構重組。

一個新的內閣部門－國土安全部(DHS)因此成立，新成立的單位還包括移民暨海關執法局(ICE)、運輸安全管理局(TSA)等。國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence，ODNI)則確保不同任務的情報機構之間能夠相互溝通。雖然兩黨都曾呼籲削減ODNI的預算並進行其他改革，但現任和前任官員表示，川普第二任期雖然縮減了ODNI規模，但使其服務於黨派利益。

川普第二任期的首任國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)解雇了那些論調與白宮偏好相反的專業分析師；她也選擇性解密部分情報，只為了支持川普關於「俄羅斯干預2016年總統大選」的說法。

9/11事件後美國總統被賦予廣泛的新權力，其中包括祕密且無需搜索令的電子監控計畫，於2005年被公諸於世；以及國會於2001年9月通過的「授權動用武力決議」(Authorization for Use of Military Force)，沒有失效日期，至今在全球範圍仍然有效。

川普對恐怖主義的定義與之前總統不同，如將販毒集團列為恐怖組織，並數十次動用致命武力打擊涉嫌販毒分子。許多前國安官員和法律專家表示，販毒並不符合恐怖主義的定義，因為成員動機是金錢，而非意識形態、針對平民暴力或推翻美國政府。

川普也將目標對準國內左翼團體，包括「反法西斯運動」(Antifa)，去年將其列為國內恐怖組織；財政部則表示將金融調查左翼團體。川普更指示聯合反恐特遣部隊(Joint Terrorism Task Force)調查那些在移民、性別、宗教議題上挑戰白宮的團體；以及指示ICE積極監視和抓捕移民，有時甚至誤抓或殺害美國公民。

精華 FAQ

  • 報導指出，為補救CIA與FBI未能共享威脅情資的失誤，美國大幅重整國安體系，成立國土安全部、ICE、TSA，並設置ODNI以強化各情報機關之間的協調與溝通。

  • 內文稱，川普第二任期將ODNI縮編並服務黨派利益，要求JTTF調查挑戰白宮的團體，指示ICE強力監視與抓捕移民，甚至涉及誤抓美國公民，並把左翼團體列為恐怖目標。

  • 因為川普把販毒集團視為恐怖組織、動用致命武力，但前官員與法律專家認為，販毒目的在牟利而非意識形態，也不符合恐怖主義定義，顯示權力被過度延伸。

移民 中央情報局 華盛頓郵報

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