9/11恐襲25周年／悲劇促美國短暫團結 也埋下政治分裂種子

分析指出，9/11事件播下美國政治分裂的種子，破壞公眾信任，並助長黨派之爭。圖為世貿遺址找到一面已嚴重損毀的國旗。(美聯社)

2001年9月11日恐怖攻擊發生後，美國出現罕見的全民團結，國會以壓倒性票數授權對策畫攻擊者動用武力，布希總統(George W. Bush)的施政滿意度一度高達82%。然而，這股團結並未持續；反恐戰爭衍生出伊拉克 與阿富汗 兩場「打不完的戰爭」，美國領袖始終無法徹底取勝，也逐漸滋生民眾對國家建制及其諸多機構的不滿，並在兩黨內部催生「新孤立主義」反撲。隨著安全措施收緊、反移民情緒升溫，以及後續對伊拉克動武決策引發民主黨 強烈反對，反恐戰爭逐漸由團結象徵轉為黨派角力的焦點。

華爾街日報報導，曾任國防官員的華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)會長何慕禮(John Hamre)指出，9/11事件「引發一系列恐懼與憤怒，將我們帶向令人悲哀的新方向」；如今，認為國家走在正確方向上的國民比率，只有9/11事件後的約33%，就連川普總統目前的支持率，也比布希總統時期低了40個百分點。

蓋洛普(Gallup)民調顯示，民眾對總統與國會的信心自9/11事件後持續下滑：如今只有27%的人對總統職位抱持高度信心，遠低於2003年的55%，對國會有信心者則從29%驟降至9%。

此外，政治版圖也因此劇烈震盪，9/11事件以來的12次全國大選中，有十次出現白宮、參院或眾院之中至少有一個機構出現政黨輪替，頻率遠高於過去的變動頻率。 分析指出，9/11事件播下美國政治分裂的種子，破壞公眾信任，並助長黨派之爭。圖為三名消防員在世貿原爆點升起國旗。(路透)

反恐戰爭也為華府政壇帶來一批曾參與阿富汗戰事或伊拉克戰事的退伍軍人，他們對新一輪軍事行動普遍抱持謹慎態度。

副總統范斯(JD Vance)便是曾派駐伊拉克的陸戰隊員，他對於美國目前與伊朗的衝突也抱持保留看法。

紐約州眾議員萊恩(Pat Ryan，民主黨)則發表聲明說，經歷「數兆元的花費與無數人員死傷」的中東戰事後，「我絕不允許我深愛的國家重蹈覆轍」。

無黨派分析師庫克(Charlie Cook)認為，如今黨派對立的情況根深蒂固，「兩黨內部都有太多黨派人士，不想搭理反對黨的總統」。

共和黨民調專家麥金特夫(Bill McInturff)則相對樂觀，強調「永遠別對美國說『不可能』」；他認為，美國政治具周期性，眼下的分裂終將迎來新的團結契機。