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9/11恐襲25周年／逾千名罹難者身分未明 3個問題仍沒答案

編譯陳韻涵／綜合報導
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美國航空駕駛喬艾斯哈柏德10日在9/11紀念池前追悼罹難者。（美聯社）
美國航空駕駛喬艾斯哈柏德10日在9/11紀念池前追悼罹難者。（美聯社）

美國歷經內戰、總統遇刺、天災與槍枝暴力等無數傷痛，但2001年9月11日的恐怖攻擊留下的傷口，至今仍未癒合，原因在於三個根本問題始終無解：仍有無名罹難者、許多人因為當年的毒害接連病故、真正的幕後黑手仍未全數查明，遑論查緝歸案。

今日美國報報導，2001年9月11日，恐怖分子劫持四架飛機，其中兩架撞上世貿中心雙子星大樓，一架攻擊五角大廈，一架墜毀於賓州，共造成2977人罹難，其中2753人死在倒塌的世貿雙塔，包括343名消防員及數十名警察與救援人員。

五角大廈有184人罹難，賓州尚克斯維爾(Shanksville)則有40名乘客與機組人員喪生。死者來自各行各業、多種族裔與80多國公民，從百萬年薪的證券經紀人到時薪10元的保全，從2歲女童到參加過第二次世界大戰的85歲老兵。

紐約大都會區約2000萬居民與這場悲劇的關係更為密切，許多人認識罹難者。

9/11事件發生後數月，曼哈頓下城的瓦礫堆持續冒煙，紐約州、新澤西州、康乃狄克州，甚至更遠處都能嗅到「死亡氣息」。

然而，政治領袖當年承諾追究真相與究責，如今仍未兌現。

1.遺骸身分辨識無解

世貿中心遺址曾尋獲約2萬件遺體殘骸，經去氧核醣核酸(DNA)比對後，仍有約7000件無從辨識，代表約1110名、相當於33%的罹難者身分未明，家屬無法為親人安排身後事。

2.相關死亡人數攀升

雙塔倒塌釋放大量有毒物質，聯邦官員雖然表示現場空氣安全，但毒素卻對救援人員、倖存者與居民造成嚴重傷害。

目前已知至少4000名警消與救援人員因為呼吸道疾病與癌症病故，另有約6萬名接觸過現場毒素的對象確診罹患癌症。

專家預估，未來25年內，9/11事件相關疾病死亡人數恐超過2萬人。

3.幕後主謀仍未釐清

曼哈頓下城聯邦法院近20年來審理罹難者家屬與倖存者對沙烏地阿拉伯政府提起的訴訟，指控沙國部分官員協助策畫攻擊。

近年解密的聯邦調查局(FBI)報告顯示，十多名沙國官員曾資助劫機者，或提供後勤協助，包括協助劫機者在新澤西州租屋、加入健身房會員，甚至開設銀行帳戶。

沙國否認相關指控並要求撤銷訴訟，但聯邦法官去年8月裁定案件可繼續審理，雙方仍在蒐證階段，何時開庭仍未知。

9/11事件25周年紀念日，風笛手將循慣例演奏哀傷的樂曲，人們默哀、鳴鐘、參加追思禮拜，但只要前述三個問題無解，9/11事件留下的傷口便難真正癒合。

精華 FAQ

  • 世貿中心遺址共尋獲約2萬件遺體殘骸，DNA比對後仍有約7000件無法辨識，約等於1110名罹難者身分未明，家屬也因此無法為親人完整辦理後事。

  • 雙塔倒塌釋放大量有毒物質，已知至少4000名警消與救援人員因呼吸道疾病或癌症病故，另有約6萬名接觸者罹癌，專家更估計未來25年相關死亡恐超過2萬人。

  • 曼哈頓下城聯邦法院近20年來審理罹難者家屬對沙烏地阿拉伯政府的訴訟，FBI解密報告稱多名沙國官員曾提供資金或後勤協助，但沙國否認指控，案件仍未定案。

五角大廈 賓州 康乃狄克州 911事件

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