9/11恐襲25周年 仍被美國人公認為「最重大歷史事件」 超越新冠

世貿雙塔崩塌瞬間，現場民眾逃離，雙塔造成的汙染，使因此染病或死亡的人數還在增加。（美聯社）

最新民調 顯示，雖然9/11事件已過去25年，仍被近半美國人視為人生中最重大的歷史事件。

相較之下，剛剛過去的新冠病毒大流行在受訪者心目中的地位仍不及9/11。

民調機構益普索(Ipsos)最新發布的這項民調在8月21至23日間舉行，樣本總量為全美1013名成年人，誤差範圍在正負3.5%。調查列舉了多個20世紀在美國和全球發生的事件，並要求受訪者在其中不分排名地選擇五項自己認為「最重大」者。結果顯示，有47%的受訪者選擇了9/11恐怖襲擊，31%的受訪者選了新冠大流行。

在其他選項中，分別有16%和15%的受訪者認為歐巴馬 和川普當選總統是「最重大的歷史事件」之一，超過了選擇甘迺迪當選總統的人數。在更古老的大事件中，人類登月和柏林牆倒塌分別仍有12%和10%的受訪者印象深刻，而較為晚近的2008年全球經濟危機則還有6%的受訪者印象深刻。

在更加詳細的問題中，有75%的受訪者仍能清晰記得自己聽到9/11事件新聞時的情境，在這些人中，有62%是在第一時間就透過電視直播看到了事件的發生，另有28%是在9月11日當天晚些時候看到的新聞。對於事件的影響，有88%的受訪者認為其對美國帶來了深遠或較大的歷史影響、有71%的受訪者認為全世界為此而受到震動、還有57%認為9/11事件給整整一代人留下了深刻的烙印。而對於9/11之後的社會安全體感，不同受訪者的感知則大不相同，32%認為現在比以前更安全、29%認為更危險，還有36%認為變化不大。

同時期進行的另一項蓋洛普(Gallup)民調則顯示，有64%的美國成年人認為美國人的生活方式已因這場恐怖襲擊而永久改變。這一數字在事件發生後呈現持續增加之勢：在2001年9/11事件發生當晚的調查中，有49%的受訪者曾預測自己的生活將因此而永久改變，而在五周年和十周年紀念日前夕，這一數字分別達到53%和58%；2021年的20周年紀念日前，數字則達到64%，與本年度持平。

此外，本次的受訪者中有37%仍會擔心自己成為恐怖主義的受害者，這一數字與襲擊剛剛發生後的58%和五周年時的45%相比，有所降低。而城市居民中有41%擔心自己受害，高於郊區和鄉村居民。而與此同時，對於美國政府保護公民免受未來恐怖襲擊的能力，則僅有55%的受訪者抱有信心，達到9/11以來的最低紀錄。

民調顯示，近半美國人認為發生在25年前的9/11恐怖襲擊是人生中最重大的歷史事件。(記者許君達╱攝影)