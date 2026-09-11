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105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

9/11恐襲25周年／「我在樓下等你」從此同事天人永隔 倖存者投身公益

編譯陳韻涵／綜合報導
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全國在11日各地舉辦追悼9/11恐攻25周年活動。圖為在紐約消防局前陳列犧牲的消...
全國在11日各地舉辦追悼9/11恐攻25周年活動。圖為在紐約消防局前陳列犧牲的消防員肖像。(路透)

9/11事件發生當天，在世貿中心同家公司任職的一群朋友原本要一起前往大廳待命，其中一人想先打電話給妻子而未逃過死劫，天人永隔的傷痛不僅讓倖存者經歷創傷後成長，也改變了他們的人生。

華盛頓郵報報導，2001年9月11日，第一架飛機撞擊世貿中心北塔時，任職於摩根史坦利(Morgan Stanley，大摩)的洛麗塔．傑克森(Lolita Jackson)正在南塔開會。她與同事聽到廣播，準備前往大廳待命，遂與好友史威夫特(Tom Swift)一同前往，但史威夫特中途停下，說想先打電話給妻子。

傑克森回憶道，她告訴對方「我在樓下等你」，便獨自搭電梯離開；後來，她與大多數同事順利逃生，史威夫特則不幸罹難。

同樣任職於大摩的布朗(Doug Brown)至今仍無法釋懷，他說：「我百思不得其解，為什麼史威夫特在9/11事件中喪命，而我卻活下來。」

9/11事件後，布朗、傑克森及其他朋友徹底反思並改變人生方向。

傑克森離開金融業，投身公共服務，同時重拾她對爵士樂演唱的熱情；布朗轉任小學生閱讀義工，數年後正式離開金融業，投入掃盲的非營利組織工作。

另一位同事南希．甘迺迪(Nancy Kennedy)加入紅十字會，投身癌症照護與研究的募款工作。

當年39歲的甘迺迪原本是大摩經理，從實習生一路升遷的她坦言，「我覺得身為一名華爾街女性，必須表現強硬，但9/11事件之後，我已經不在乎這件事了」。

9/11事件發生後，甘迺迪並未立即離職，因為她認為公司團隊在情感上仍需要她的支持。

甘迺迪表示，公司保全主管瑞斯克拉(Rick Rescorla)返回大樓搜尋受困者時不幸罹難。她說：「我們還失去了瑞斯克拉，他果斷的政策拯救了我們大家。」

恐攻事件約一年後，甘迺迪加入紅十字會擔任災難應變志工，之後轉正職，如今則是哈肯薩克子午線健康系統(Hackensack Meridian Health)癌症中心的發展部主任。她說：「我比以前更體恤，也更有同情心。」

許多經歷創傷事件的人會罹患創傷後壓力症候群(PTSD)，但心理學者和研究人員發現，從可怕事件中存活下來的人，也會經歷創傷後成長(post-traumatic growth)。

研究創傷後成長的維克森林大學(WFU)心理學教授賈亞維克雷姆(Eranda Jayawickreme)則表示，相信自己能從逆境中學習，有助於人們重新掌控局面。

傑克森後來進入紐約市長辦公室，負責災後公共事務，並協助訓練在民眾失去親人或住家的社區工作的市府員工；甘迺迪如今仍與布朗和傑克森保持聯繫，計畫於10月舉辦聚會。

精華 FAQ

  • 她和同事準備一起撤離時，好友史威夫特中途停下要先打給妻子，傑克森留下「我在樓下等你」後先離開，結果她獲救、史威夫特不幸罹難。

  • 傑克森離開金融業投身公共服務與爵士演唱，布朗改當小學生閱讀義工並進入掃盲非營利組織，甘迺迪則加入紅十字會與癌症募款工作。

  • 文中指出，除了常見的PTSD，部分倖存者也會經歷創傷後成長，透過相信自己能從逆境學習，重新掌控生活，並變得更體恤、更有同情心。

Morgan Stanley 華盛頓郵報 摩根史坦利 911事件

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