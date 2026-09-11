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9/11恐襲25周年／2977架無人機象徵罹難者 紐約夜空重現雙子星大樓

編譯梁采蘩／綜合報導
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曼哈頓下城射出兩道光束，紀念9/11事件25周年。（路透）
曼哈頓下城射出兩道光束，紀念9/11事件25周年。（路透）

9/11恐怖攻擊事件邁入25周年之際，紐約港上空9日晚間出現一場極具視覺張力的紀念活動。2977架無人機同步升空，以「一人一燈」的方式，在夜空中重新勾勒出當年世貿中心雙子星大樓的輪廓，紀念25年前的罹難者。

▲ 影片來源：YouTube＠Reuters（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這場名為「紐約港上空2977道燈光」（2,977 Lights Over New York Harbor）的公開藝術展演，由德州無人機表演團隊Sky Elements執行，恰好使用2977架無人機，象徵2001年9月11日當天罹難的2977條生命。

無人機先以螺旋狀緩緩聚集，再逐漸組合成與當年建築規模相當的雙子星外形，與每年例行的「Tribute in Light」藍色光柱相互呼應，形成強烈的紀念意象。

活動由紐約藝術基金會贊助，並與罹難者家屬、倖存者與第一線救難人員共同討論設計，強調「每一盞燈都代表一個人」。創意總監與製作團隊表示，這不是要複製實體建築，而是讓夜空成為集體記憶的載體，提醒人們在黑暗中仍有光。

9日晚間吸引不少民眾在紐約港與對岸觀看。社群媒體X上可見民眾拍攝影片，許多網友留言形容「美麗卻沉重」，也有人表示「永遠不該忘記」。

精華 FAQ

  • 活動名為「2,977 Lights Over New York Harbor」，由Sky Elements執行，以2977架無人機象徵9/11當天罹難的2977條生命，透過夜空重現雙子星大樓輪廓。

  • 2977架無人機對應2001年9月11日罹難人數，主辦方以「一人一燈」概念設計，強調每一盞燈都代表一個人，讓紀念活動更具個人化與情感重量。

  • 無人機先螺旋聚集，再組成雙子星外形，並與每年「Tribute in Light」藍色光柱呼應；設計也與家屬、倖存者和救難人員共同討論，讓夜空成為記憶載體。

德州 無人機 911事件

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