9/11恐襲25周年／2977架無人機象徵罹難者 紐約夜空重現雙子星大樓

曼哈頓下城射出兩道光束，紀念9/11事件25周年。（路透）

9/11恐怖攻擊事件邁入25周年之際，紐約港上空9日晚間出現一場極具視覺張力的紀念活動。2977架無人機 同步升空，以「一人一燈」的方式，在夜空中重新勾勒出當年世貿中心雙子星大樓的輪廓，紀念25年前的罹難者。

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這場名為「紐約港上空2977道燈光」（2,977 Lights Over New York Harbor）的公開藝術展演，由德州 無人機表演團隊Sky Elements執行，恰好使用2977架無人機，象徵2001年9月11日當天罹難的2977條生命。

無人機先以螺旋狀緩緩聚集，再逐漸組合成與當年建築規模相當的雙子星外形，與每年例行的「Tribute in Light」藍色光柱相互呼應，形成強烈的紀念意象。

活動由紐約藝術基金會贊助，並與罹難者家屬、倖存者與第一線救難人員共同討論設計，強調「每一盞燈都代表一個人」。創意總監與製作團隊表示，這不是要複製實體建築，而是讓夜空成為集體記憶的載體，提醒人們在黑暗中仍有光。

9日晚間吸引不少民眾在紐約港與對岸觀看。社群媒體X上可見民眾拍攝影片，許多網友留言形容「美麗卻沉重」，也有人表示「永遠不該忘記」。