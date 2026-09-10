25年前的9/11 「有人從高空墜落」 攝影記者拍下震撼一幕

9/11遇襲當天，有人從世貿大樓窗口墮下，被美聯社記者拍攝到這震驚世人的一幕。(美聯社)

2001年9月11日，美聯社記者凱倫·馬修斯(Karen Matthews)在曼哈頓 公寓裡準備送3歲女兒上幼稚園，突然聽到跟以往聽過聲音都不一樣的一聲巨響。離她家只隔幾條街的世界貿易中心(World Trade Center)北塔出現一道裂口，冒著濃煙。馬修斯當天原本計畫把女兒送到學校後，便去採訪紐約市 初選，但她與其他美聯社同事卻親身經歷了9/11恐怖攻擊事件。

出門途中，馬修斯在公寓大樓大廳遇到一名淚流滿面的婦人。最初以為是小飛機意外撞上大樓，但接下來馬修斯卻看到南塔被第二架遭挾持飛機撞擊而冒出巨大火球。她說，那一刻終於體認到「我們正在受到攻擊」。

馬修斯仍帶著女兒往幼稚園方向走去，卻看到老師們抱著孩子往北狂奔，許多人都在哭。她把女兒帶回家，只想讓女兒留在安全地點，播放「邦尼」(Barney)卡通讓女兒看。後來她又聽到兩聲超級巨響，兩棟大樓相繼倒塌。

25年後，現已退休的馬修斯把自己的人生畫分為9/11之前與之後。她說：「我不是個膽小的人，但當發生這種事情的時候，就失去了安全感。」

美聯社攝影記者德魯(Richard Drew)當天任務是報導紐約時裝周開幕。他從錢伯斯街(Chambers Street)走出地鐵站，看到世貿大樓南北兩塔都已起火燃燒，曼哈頓下城街頭瀰漫濃煙，滿布碎片。

德魯拿起相機開始拍照，衣服、臉上跟相機都沾著灰燼與煙塵。突然一名急救人員指著上空說：「你看。」

人們一個個從正在燃燒的高樓墜落。德魯說：「不知道他們是自己跳下來的，還是被大火逼得走投無路。」他用相機拍下這些畫面，其中一張照片是後來被稱為「墜落的男子」(Falling Man)的經典影像，照片裡一名男子頭下腳上獨自墜落，身體幾乎與大樓外部的垂直線條平行。

這張照片隔天獲得某些報紙刊登，但也有出版物拒絕刊登，因為擔心畫面讓讀者感到不安。直到現在，德魯仍然至少每周會想起這張照片一次，還有照片裡那名身分不明的男子。

報導美國網球公開賽後正在休假的美聯社攝影記者艾米·桑塞塔(Amy Sancetta)，當天接到編輯打電話說，一架小型飛機撞上世貿中心。她搭計程車距離世貿中心大約一個半街區停下，正在拍攝南塔時，大樓開始倒塌。

當瓦礫形成的塵雲朝她席捲而來，桑塞塔跑進一座停車場。當她重新走上街頭時，眼前的一切都是白色的，「就像被雪覆蓋了一樣，但那不是雪。」原本的尖叫聲和急促的腳步聲，已變成哭泣與啜泣聲。辦公室裡的散頁紙張飄浮在天空中，「就像鳥群一樣」。

25年後，桑塞塔拿起一份9月12日出版的報紙，上面刊登著她當年拍攝的熊熊燃燒中的雙塔照片，頭版標題寫道「夢魘」(NIGHTMARE)。

由於被劫持的客機撞進世貿大樓，雙塔的南樓和北樓都冒出濃煙和熊熊大火。(路透)