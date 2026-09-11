首位黨內初選失利的現任州長 羅德島民主黨州長敗陣
羅德島州民主黨籍州長麥基(Dan McKee)9日在民主黨內初選中，敗給曾任健康保險公司CVS主管的海倫娜·福克斯(Helena Foulkes)；麥基成為美國自2018年以來，首位在黨內初選中落敗的現任州長，也是羅德島過去30多年來，首位在初選中敗陣的現任州長。
美聯社報導，麥基與福克斯曾在2022年較多人參選的初選中交手，福克斯當時僅以些微差距落敗；時隔數年，兩人再度對決；麥基就任以來頗不得民心，福克斯則獲得黨內大老、前眾議院議長裴洛西的支持。
2021年，當時的羅德島州長雷蒙多(Gina Raimondo)被前總統拜登任命為商務部長後，麥基接任州長一職。
2023年，麥基下令關閉連接普羅維登斯市與東部郊區、乃至麻州南岸的華盛頓大橋(Washington Bridge)，理由是運輸部門發現橋樑老舊部分出現「重大結構損壞」；然而，拆除重建工程延宕，目前維持縮減車道通行，導致用路人的通勤時間大幅拉長，而引發民怨。
麥基堅稱大幅減少車流是出自安全考量，並承諾工程將於2028年完工，但仍無法平息民眾不滿。
福克斯利用民眾對橋樑工程延宕與花費過高的不滿，抨擊麥基政府未能服務多數羅德島州民。她說：「普羅大眾覺得州政府只為少數有權有勢的人服務，他們不認為政府有在為他們做事。」
麥基批評福克斯是脫離基層的菁英，並指她在CVS任職期間，選擇忽視類鴉片藥物(Opioids)危機。他說：「此次初選的選擇是：想花錢買下州政府職位卻在政策上毫無公信力的人，或是像我這樣擁有豐富為勞工階層服務經驗的人。」
在共和黨州長初選方面，該州貿易協會主管古肯(Aaron Guckian)與首次參選的女星伊蓮·佩利諾(Elaine Pelino)角逐提名，古肯以大約51%對49%的微幅差距，擊敗了對手。不過，由於票數差距不到300票，佩利諾的競選團隊已向選舉委員會提出申請重新計票。
報導指出，麥基任內民調與民意支持偏弱，加上華盛頓大橋關閉後通勤受阻、重建延宕與成本過高，引發廣泛不滿，讓福克斯成功借勢擊敗他。 福克斯曾任健康保險公司CVS主管，過去在2022年初選也曾與麥基交手。這次她獲得前眾議院議長裴洛西等黨內大老支持，並主打改革形象。 共和黨初選中，貿易協會主管古肯以約51%對49%擊敗女星佩利諾，差距不到300票。佩利諾陣營已向選舉委員會申請重新計票。
精華 FAQ
報導指出，麥基任內民調與民意支持偏弱，加上華盛頓大橋關閉後通勤受阻、重建延宕與成本過高，引發廣泛不滿，讓福克斯成功借勢擊敗他。
福克斯曾任健康保險公司CVS主管，過去在2022年初選也曾與麥基交手。這次她獲得前眾議院議長裴洛西等黨內大老支持，並主打改革形象。
共和黨初選中，貿易協會主管古肯以約51%對49%擊敗女星佩利諾，差距不到300票。佩利諾陣營已向選舉委員會申請重新計票。
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