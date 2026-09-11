Anthropic：曾阻止科學家用AI模型製造生物武器

Anthropic發表詳盡報告透露，該公司阻止了一些企圖利用其Claude AI模型「研發生物武器」的科學家，並稱這些濫用行為是「前沿AI模型面臨的最嚴重風險之一」。(路透)

人工智慧(AI)新創公司Anthropic 10日發表詳盡報告透露，該公司阻止了一些企圖利用其Claude AI模型「研發生物武器」的科學家，並稱這些涉及生物領域的濫用行為是「前沿AI模型面臨的最嚴重風險之一」。同一份報告還揭露了其他涉及監控、詐騙、常規武器研發及宣傳活動等有害行為。

Anthropic指稱，這些案例凸顯該公司迄今發現的「最顯著的新穎威脅行徑」，威脅行為者包括犯罪者、可能受到某些國家支持的團體、間諜軟體供應商以及國家宣傳機構。

Anthropic分享了五宗涉及可能支持生物武器研發活動的案例，稱這些案例證明AI模型具備相關能力，但「無法確鑿證實這種能力會被用於現實世界中的生物武器研發」。Anthropic未公開任何涉案者身分，但稱他們均是在職科學家，且無法「斷定他們有惡意」。

Anthropic報告表示，在發現並調查這些案例後，該公司封禁了相關用戶帳戶，並將調查結果納入前沿模型安全防護、執行機制及威脅情報流程，以便進一步預防、檢測和阻止此類活動。報告指出，像Claude Fable 5這樣近期推出的更先進AI模型，其安全防護措施比早期模型更強大。

報告還指出，Anthropic公司發現並封鎖了利用Claude進行旨在引導輿論的「影響力行動」帳戶，其中包括三個與伊朗國家有關聯的帳戶。案例中的每項行動均由伊朗國家宣傳機構相關人員主導；Claude被用來生成內容，使發文看似來自獨立新聞源，並在X.com、Instagram和TikTok等社媒平台廣泛傳播。

Anthropic還表示，一個與伊朗有關聯的威脅行為體利用 Claude制定了針對該地區美國海軍力量的行動目標建議；同一帳戶也為伊朗國家內部的大規模監控平台設計軟體。

另外還有來自中國和西非的用戶，利用Claude建立並實施監控行動，在某些情況下甚至用於識別目標。在中國，有三個與中國地方安全部門有關聯的帳戶，利用Claude從事監控和跨國鎮壓活動，其中包括一個負責對海外活動人士及組織進行背景分析建檔的市級部門。