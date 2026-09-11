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密州有利共和黨新選區地圖 最高法院再駁回

編譯盧炯燊／綜合報導
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聯邦上訴法院三名法官組成的合議庭，10日維持波士頓聯邦地區法院早前的禁令，美國郵...
聯邦上訴法院三名法官組成的合議庭，10日維持波士頓聯邦地區法院早前的禁令，美國郵政總局不得執行川普關於通信投票的行政命令。(美聯社)

總統川普企圖操縱期中選舉的努力，10日又遭遇兩次挫敗。先是密蘇里州有望維持2022年舊版國會選區畫分圖，打斷了共和黨增加席次的計畫；另一是聯邦上訴法院維持禁止川普政府對通信投票設限。

綜合美聯社、網媒「國會山莊報」(The Hill)等報導，聯邦最高法院10日在簡短的裁決裡，再次駁回密蘇里州的上訴，在11月期中選舉不得使用有利於共和黨的新版國會選區畫分圖。

有關裁決由保守派大法官卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)作出，其他大法官沒有提出反對。

最高法院的裁決，標誌著密蘇里州持續近一年、令選民大感困惑的激烈法律戰終於落幕。密州首席選舉官員已指示地方選務機關恢復使用2022年的選區畫分方案。

密州最高法院3日裁定沿用舊版選區畫分圖，但遭川普及該州主政的共和黨人反對，共和黨籍州檢察長哈納韋(Catherine Hanaway)4日向聯邦最高法院提出緊急上訴，最終仍遭駁回。這也標誌共和黨在全國範圍內的選區重畫鬥爭中遭遇「罕見的挫敗」。

白宮尚未就該項裁決作出回應。

另一方面，密州最高法院10日舉行聽證會，討論是否以藐視法庭罪起訴共和黨籍州務卿霍斯金斯(Denny Hoskins)，因為他沒有遵守法院要求使用2020年選區畫分圖的命令，反而指示地方選務機構使用川普支持的新畫分圖。

與此同時，第一巡迴上訴法院三名法官組成的合議庭，10日維持波士頓聯邦地區法院法官塔爾瓦尼(Indira Talwani) 早前作出的禁令，美國郵政總局(USPS)不得執行川普關於通信投票的行政命令。

川普長期以來一直聲稱通信投票存在大量舞弊，但塔爾瓦尼4日裁定，沒有「與通信投票舞弊相關的證據」，足以支持郵政總局執行川普的命令。司法部隨即提出上訴。

但第一巡迴上訴法院合議庭10日頒下判詞維持地區法院的裁決，指出「沒有證據表明過去存在舞弊行為，也沒有證據表明可能有舞弊行為，與即將到來的期中選舉有關。」

司法部向第一巡迴上訴法院提出上訴的同時，也向聯邦最高法院尋求緊急裁決，目前仍在等候結果。

精華 FAQ

  • 最高法院再度駁回密蘇里州的緊急上訴，裁定11月期中選舉不得使用對共和黨較有利的新版國會選區畫分圖，等同要求沿用2022年版本。

  • 因為新版地圖被認為有利共和黨增加席次，遭民主黨與部分選務官員質疑；州最高法院與聯邦最高法院多次交鋒後，才確認恢復舊版圖。

  • 第一巡迴上訴法院認為，沒有證據顯示過去或未來會出現與通信投票相關的舞弊，因此維持地方法院禁令，禁止郵政總局執行川普命令。

共和黨 密蘇里州 投票

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