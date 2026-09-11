我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

百人會報告：性別與移民背景 顯著影響華人黨派歸屬

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔美國人的政治版圖正經歷深刻變化，性別差異、移民背景及在美居住年限，均對黨派歸...
華裔美國人的政治版圖正經歷深刻變化，性別差異、移民背景及在美居住年限，均對黨派歸屬產生顯著影響。(本報資料照片)

百人會(Committee of 100)近日發布「2025年美國華人現狀調查」，揭示華裔美國人的政治版圖正經歷深刻變化，性別差異、移民背景及在美居住年限，均對黨派歸屬產生顯著影響。

調查訪問了717名華裔美國人及逾1000名亞裔美國人，結果顯示，54%的華裔美國人認同民主黨，28%認同共和黨；但數字背後，性別鴻溝尤為突出。64%的華裔女性認同民主黨，而認同共和黨的華裔男性則達38%，較華裔女性的18%高出整整20個百分點。政治學教授陳納森(Nathan Chan, 音譯)指出，這一性別差距超過其他族裔選民中的同類差異，可能與華裔社群在生育權等議題的共鳴程度不同有關。

移民背景亦對黨派傾向構成深遠影響。在美國出生的華裔中，71%認同民主黨；海外出生者的民主黨認同率則降至45%，共和黨認同率升至33%。移民抵美的時間同樣關鍵，1980年前抵美者有53%認同民主黨，2010年後抵美者的民主黨認同率則跌至38%，共和黨認同率達40%。陳納森分析，移民在美居住愈久，愈有機會接觸美國政治體制，並對少數族裔所面對的現實處境更有深切體會，這或解釋了較早到來的移民相對更傾向民主黨的現象。

在上屆總統大選中，約64%的華裔選民投票支持賀錦麗(Kamala Harris)，31%支持川普(Donald Trump)。值得注意的是，黨派歸屬並不完全決定投票行為：11%的華裔共和黨選民跨黨派投票給賀錦麗，而在整體亞裔共和黨選民中，這一比率更高達20%。

展望2026年期中選舉，陳納森認為，因亞裔選民對經濟民生議題的高度關注，民主黨在亞裔選民中的優勢或將持續；但他同時提醒，近五分之一的華裔美國人認同無黨派立場，加上亞裔選民持續展現的跨黨投票意願，令這一群體的選票無論對哪個政黨而言都不應被視為囊中之物。「只要被問到、被鼓勵，亞裔選民就會參與，」他說，「這對各方陣營而言都應是一個鼓舞人心的信號。」

精華 FAQ

  • 調查指出，華裔美國人的黨派認同受性別、是否在美出生、以及抵美時間長短影響很大，女性與較早移民者更偏民主黨，而男性與較晚移民者更接近共和黨。

  • 64%的華裔女性認同民主黨，僅18%認同共和黨；華裔男性則有38%認同共和黨，顯示男性的共和黨認同比女性高出20個百分點，性別鴻溝相當明顯。

  • 因為近五分之一華裔認同無黨派，且部分共和黨選民會跨黨投票給民主黨候選人；再加上亞裔選民對經濟民生議題敏感，使兩黨都必須積極爭取。

移民 華人 百人會

上一則

9/11仍有無名罹難者…3個沒答案的問題 傷口恐無法癒合

下一則

9/11恐襲25周年／悲劇促美國短暫團結 也埋下政治分裂種子

延伸閱讀

調查報告：期中選舉9成亞太裔擬投票 6成挺民主黨

調查報告：期中選舉9成亞太裔擬投票 6成挺民主黨
拉美裔選民遠離川普未必回歸民主黨 專家：成關鍵搖擺票

拉美裔選民遠離川普未必回歸民主黨 專家：成關鍵搖擺票
「不再是鐵票」 ACOM：拉丁裔成新搖擺選民

「不再是鐵票」 ACOM：拉丁裔成新搖擺選民
播客稱美中開戰應「拘禁華裔」 布碌崙民代譴責

播客稱美中開戰應「拘禁華裔」 布碌崙民代譴責

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？