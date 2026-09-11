百人會報告：性別與移民背景 顯著影響華人黨派歸屬

華裔美國人的政治版圖正經歷深刻變化，性別差異、移民背景及在美居住年限，均對黨派歸屬產生顯著影響。(本報資料照片)

百人會 (Committee of 100)近日發布「2025年美國華人 現狀調查」，揭示華裔美國人的政治版圖正經歷深刻變化，性別差異、移民 背景及在美居住年限，均對黨派歸屬產生顯著影響。

調查訪問了717名華裔美國人及逾1000名亞裔美國人，結果顯示，54%的華裔美國人認同民主黨，28%認同共和黨；但數字背後，性別鴻溝尤為突出。64%的華裔女性認同民主黨，而認同共和黨的華裔男性則達38%，較華裔女性的18%高出整整20個百分點。政治學教授陳納森(Nathan Chan, 音譯)指出，這一性別差距超過其他族裔選民中的同類差異，可能與華裔社群在生育權等議題的共鳴程度不同有關。

移民背景亦對黨派傾向構成深遠影響。在美國出生的華裔中，71%認同民主黨；海外出生者的民主黨認同率則降至45%，共和黨認同率升至33%。移民抵美的時間同樣關鍵，1980年前抵美者有53%認同民主黨，2010年後抵美者的民主黨認同率則跌至38%，共和黨認同率達40%。陳納森分析，移民在美居住愈久，愈有機會接觸美國政治體制，並對少數族裔所面對的現實處境更有深切體會，這或解釋了較早到來的移民相對更傾向民主黨的現象。

在上屆總統大選中，約64%的華裔選民投票支持賀錦麗(Kamala Harris)，31%支持川普(Donald Trump)。值得注意的是，黨派歸屬並不完全決定投票行為：11%的華裔共和黨選民跨黨派投票給賀錦麗，而在整體亞裔共和黨選民中，這一比率更高達20%。

展望2026年期中選舉，陳納森認為，因亞裔選民對經濟民生議題的高度關注，民主黨在亞裔選民中的優勢或將持續；但他同時提醒，近五分之一的華裔美國人認同無黨派立場，加上亞裔選民持續展現的跨黨投票意願，令這一群體的選票無論對哪個政黨而言都不應被視為囊中之物。「只要被問到、被鼓勵，亞裔選民就會參與，」他說，「這對各方陣營而言都應是一個鼓舞人心的信號。」