民意反彈…十多州曾供數據中心數十億稅務優惠 紛紛喊停

圖為Meta位於俄亥俄州的數據中心。（路透）

華爾街日報8日報導，過去曾為數據中心提供稅務優惠的十多州，如今在當地民意反對之下紛紛暫停或取消協議，亞馬遜(Amazon)、Meta以及谷歌 (Google)可能失去原本能夠享受數十年的省稅待遇。

十多年前，俄州 " rel="154665">俄亥俄州 議會為科技公司購買數據中心需要的電腦伺服器等設備免除銷售稅，這項政策讓俄州成為不少數據中心的首選地點之一。人工智慧(AI)熱潮之下，俄州去年為數據中心總共免除超過15億元銷售稅，規模是州政府原本估計的10倍多。然而，選民抗議之下，共和黨籍州長狄懷恩(Mike DeWine)今年5月已經暫停受理銷售稅豁免的新案申請。

包括民主黨籍州眾議員雷德(Tristan Rader)在內的民意代表，如今進一步主張廢除銷售稅豁免，要求與亞馬遜等科技公司重新談判過去簽訂的數十年免稅協議。

雷德說，這些企業「比上帝還有錢」，推出建設計畫根本不需要獎勵措施。他說，正在提案要對數據中心徵收新稅，也要求開發商對電力、電力基礎設施支付更多費用。

類似狀況也在伊利諾州、新澤西州、華盛頓州等十多州出現，當地州議員或州長紛紛為數據中心稅務優惠項目緊急踩煞車。俄州、亞利桑納州、伊州暫停或廢除免稅優惠後，對數據中心的吸引力大不如前。

新州州參議會上個月以35票對4票通過表決，取消2024年批准數據中心稅務抵免計畫剩餘的2.5億優惠。

報導指出，政策轉向反映的現實是，各州領導人原本歡迎推動AI熱潮的設施，認為這些項目如同經濟引擎，但現在這些計畫卻成了政治包袱。

包括德州在內等數十州已對數據中心補貼推出限縮法規，科技產業恐將失去數十億稅務利益。科技界高層主管與顧問指出，數據中心發展計畫接下來可能流向仍有稅務優惠制度的印地安納州、西維吉尼亞州與懷俄明州等。

密蘇里州獨立市(Independence)議員裴金斯(John Perkins)日前因為投票贊成批准規模數十億元的數據中心獎勵方案，結果遭到罷免下台。

主張反對監管的科技產業團體NetChoice執行長戴爾比安科(Steve DelBianco)表示。許多反彈民意是建立於錯誤資訊之上。他說，已經對州政府官員提出警告說，取消獎勵措施將損害當地經濟。他說，如果州要富裕起來，讓房子增值，就要有數據中心，「如果想陷入貧窮、犯罪與髒亂，就不要批准數據中心」。