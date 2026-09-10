竊密案開庭 美檢方控華為犯罪20年：運作模式就是偷竊和謊言

涉及商業機密、科技、政治的華為案，9日在紐約開審，預計將為期數個月。（路透）

「華為 公主」孟晚舟 2018年在加拿大 溫哥華被逮捕事件在中美加三國，尤其在中國激起過強烈反響。儘管孟晚舟於2021年獲釋並返回中國，圍繞中國高科技公司華為的糾紛遠未結束。9日，關於華為通過詐欺手段竊取智慧財產權和商業機密，以及洗錢和銀行詐欺等的刑事案在紐約東區聯邦法院開庭審理。控、辯雙方在開庭頭一天都做了開庭陳詞，檢方指控華為從思科和T-mobile等六家美國科技公司竊取智慧財產權和商業機密。

華為案的被告是華為科技有限公司(Huawei Technologies Co.,LTD.)及其下屬的三家公司，分別為華為設備有限公司(Huawei Device Co.,LTD.)、華為設備美國有限公司(Huawei Device USA Inc.)和未来威科技有限公司Futurewei Technologies, Inc.)，後兩家是華為在美國的公司。華為案的主審法官是唐娜莉(Ann M. Donnelly)。該案的審理預計可能持續四個月。

檢方代表斯托特(Taylor Stout)在開庭陳詞中稱，華為在20年時間內，整個公司的運作模式就是偷竊、謊言和掩蓋。檢方指華為欺騙美國公司，濫用美國金融系統，企圖壟斷全球電信業。

華為被指為了竊取T-mobile公司用於檢測手機的機器人技術，派員工利用訪問T-mobile公司機器人實驗室的機會，非法照相竊取各種數據，一名訪問者甚至將實驗室一隻機器人手臂裝入包內拿走。這種機器人可以模擬人類手指，對觸屏設備進行檢測。

華為還被指在自己生產的互聯網路由器中完全拷貝思科(Cisco)公司的操作系統源代碼，而且華為生產的路由器最後還在美國銷售。事情敗露後，華為通過各種謊言試圖掩蓋。華為還被指為了竊取美國科技公司的智慧財產權，甚至設立獎金鼓勵盜竊。

檢方對華為的指控除了竊取科技和商業機密以外，還集中在洗錢並幫助伊朗和北韓建立互聯網系統，尤其是通過設在香港的Skycom公司，幫助伊朗情報部門獲得監控自己公民的手段。

辯方代表赫伯利格(Brian Heberlig)在開庭陳詞中表示，華為在40年時間內，從一家默默無聞的小公司發展成為一個擁有20萬員工的電信業全球領先企業，靠的是勤勞、研發、創新和投資，而不是盜竊和詐欺；華為的成長靠的是自己的競爭力，而不是投機取巧。

辯方稱檢方錯誤地把華為正常的商業活動當做犯罪活動，而且不公正地把焦點放在幾起商業盜竊事件上。辯方稱華為無法靠起訴書中提到的幾項涉嫌盜竊行為發展到目前的規模，人們更無法從這幾起零星事件中得出華為利用整個企業進行有組織犯罪的結論。

辯方還表示，美國公司不能與伊朗做生意並不意味著其他國家也不能與伊朗做生意，而且在一些國家，對國民在一定範圍內進行監控也是被允許的。

華為被控以詐欺手段竊取智慧財產權和商業機密案開庭首日，控、辯雙方做開庭陳詞。(路透)