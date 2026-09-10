我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

新聞設計大師賈西亞：手機和AI改變敘事 但人類才是控制者

記者林雨荷／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哥倫比亞大學新聞研究所教授賈西亞接受聯合報邀請在台北演講，他表示媒體正在經歷兩種...
哥倫比亞大學新聞研究所教授賈西亞接受聯合報邀請在台北演講，他表示媒體正在經歷兩種革命，一是手機，一是AI。（記者季相儒／攝影）

「AI會摧毀社會、奪走人類的工作、傷害孩子的未來，大家深信AI就是人類文明的終結。」全球知名新聞設計師、美國哥倫比亞大學新聞研究所新聞設計資深顧問暨兼任教授賈西亞博士(Dr.Mario García)，9日在台北發表演講指出，人們對AI的恐懼從未停歇，但「人類才是控制者」，正是那些關於傷疤、記憶與生命的感性經驗及創新能力，讓人類無可取代。

賈西亞應聯合報75周年社慶活動邀請，在台北以「手機與AI如何改變我們說故事的方式」為題發表演說，吸引超過200名媒體學者和媒體人士與會聆聽。

賈西亞對台灣人高度投入數位世界的程度印象深刻。他指出，台灣的網路參與度位居全球前段，台灣民眾「新聞迴避」的比率卻不到兩成、遠低於全球平均。

「如今，新聞業正處於兩場革命的中心」，賈西亞說，一是「手機優先」帶來的敘事革命，二是人工智慧的崛起，不僅改變讀者接收資訊的方式，也重新定義新聞內容的生產流程與敘事邏輯。第一場革命源於閱讀習慣的根本轉變。賈西亞指出，如今超過九成的新聞是在垂直介面中閱讀，但七成五內容仍以橫向設計，新聞必須依照不同載具與閱讀需求重新設計。

第二場革命則是AI技術的快速發展。賈西亞認為，AI改變的不只是「如何寫報導」，AI生成內容過程中產生的「幻覺」，更動搖新聞最核心的真實與信任。

但賈西亞並不否定AI的價值，他認為，AI最好的用途有兩種，一是把它當成「24小時的起重機」，協助處理大量數據研究與繁重工作；二是把AI當成「思考夥伴」，協助腦力激盪、發想內容。不過，人類必須主導對話，而不是變得像機器人一樣思考。

賈西亞表示，真正的創新，來自於將原本看似毫無關聯的事物連結在一起。他舉蘋果創辦人喬布斯為例，喬布斯曾修習日本古典書法課程，這段經驗後來啟發蘋果產品的字體與美學設計，背後關鍵正是人類獨有的生命經驗與感知。賈西亞強調，「AI有能力寫出一篇文筆完美的敘事，但永遠寫不出『我在現場』的報導」。

聯合報邀請哥倫比亞大學新聞研究所教授賈西亞博士（台上講者）專題演講。（記者林澔一...
聯合報邀請哥倫比亞大學新聞研究所教授賈西亞博士（台上講者）專題演講。（記者林澔一／攝影）

精華 FAQ

  • 他認為AI確實會改變新聞生產與敘事方式，甚至帶來幻覺與信任風險，但人類才是控制者。真正不可取代的是人的感性經驗、記憶、生命歷程與創新能力。

  • 第一場是手機優先帶來的敘事革命，因為多數新聞已在垂直介面閱讀，內容必須重新設計；第二場是AI崛起，改變報導寫作、內容生產流程，也重新定義新聞邏輯。

  • 他把AI比喻為24小時的起重機，可協助大量數據研究與繁重工作，也可作為思考夥伴幫助腦力激盪。但他強調對話與判斷必須由人主導，AI無法取代「我在現場」的報導。

上一則

竊密案開庭 美檢方控華為犯罪20年：運作模式就是偷竊和謊言

下一則

蘋果發表會成新CEO特納斯首秀 展示新品重現喬布斯手法

延伸閱讀

AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看

AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看
蓋茲籲某些工作「留給人類」 因應AI動盪

蓋茲籲某些工作「留給人類」 因應AI動盪

南加大、UCLA紛開AI新學程 專家：人文教育更顯重要

南加大、UCLA紛開AI新學程 專家：人文教育更顯重要
企業主管不懂AI怎麼帶團隊？ 東海大學前進泰國教台商用手機駕馭AI

企業主管不懂AI怎麼帶團隊？ 東海大學前進泰國教台商用手機駕馭AI

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？