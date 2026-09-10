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iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

蘋果發表會成新CEO特納斯首秀 展示新品重現喬布斯手法

編譯陳律安／綜合報導
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9月1日才上任的蘋果執行長特納斯，首秀發表眾所矚目的iPhone第一支摺疊機。（...
9月1日才上任的蘋果執行長特納斯，首秀發表眾所矚目的iPhone第一支摺疊機。（路透）

蘋果公司(Apple)在美西時間9日上午10時，舉行名為「驚喜耀現，開新篇」的秋季新品發表會，也是特納斯(John Ternus)接任執行長後的首秀。他在開場演說中闡述對人工智慧(AI)的願景，將iPhone定位為結合強大AI能力、深入理解使用者生活的「智慧個人中樞」。

特納斯表示，AI讓全新的體驗成為可能，若能將使用者的生活與每天使用的應用程式、服務和產品串聯起來，就能發揮更大作用。他認為，位居這些體驗核心的裝置，將變得更加不可或缺。

他接著描述，理想的智慧個人中樞應隨時伴隨使用者，配備能在裝置上執行AI模型的強大處理器，也能透過網路取得知識、使用更強大的雲端模型。此外，還需要寬大漂亮的螢幕、高品質相機與麥克風，讓裝置能看見、聽見並理解周遭世界，同時具備全天電池續航力、容易操作，並能與其他裝置、應用程式和服務無縫協作。

特納斯隨後揭曉，符合這些條件的產品就是iPhone。這種先描述完美裝置應具備哪些功能，再公布答案的方式，令人想起喬布斯當年首度發表iPhone的手法。

他也強調，iPhone能透過了解使用者的行事曆、人際關係與日常習慣，提供更個人化的協助，而隱私保護是這項願景的核心。Apple Intelligence會盡可能在裝置上執行，若需要更強大的運算能力，則透過「私密雲端運算」提供同等程度的隱私保護，確保連蘋果也無法存取使用者的資料。

他說：「今天，我們將透過新一代iPhone，讓這些體驗更進一步。」

9月1日才上任的蘋果執行長特納斯，首秀發表眾所矚目的iPhone第一支摺疊機。（...
9月1日才上任的蘋果執行長特納斯，首秀發表眾所矚目的iPhone第一支摺疊機。（路透）

精華 FAQ

  • 特納斯是接任執行長後首次主持蘋果秋季新品發表會的人，他在開場演說中主導AI願景鋪陳，並以iPhone作為核心產品，展現新領導風格。

  • 蘋果將iPhone定位為結合強大AI能力、理解使用者生活的智慧個人中樞，能串聯應用程式、服務與裝置，提供更個人化且更重要的使用體驗。

  • 蘋果表示AI功能會盡量在裝置上運作，若需更強運算則透過私密雲端運算處理，維持同等隱私保護，並強調連蘋果也無法存取使用者資料。

特納斯 Apple 人工智慧

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