我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

入籍費G7中這國最高 美排第2 不到最貴國1/3

連AI開發者都怕失控 為何還拚命打造更強AI？6重點一次看

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI和Anthropic都在研究如何讓超級智慧始終符合人類利益，但兩家公...
OpenAI和Anthropic都在研究如何讓超級智慧始終符合人類利益，但兩家公司都承認，目前還沒有可靠方法。（路透）

人工智慧（AI）競賽正陷入一個弔詭局面：一群最積極打造更強AI的人，也不斷警告AI可能威脅人類生存。AI究竟可能如何失控？既然連開發者都深感不安，為何仍全速競逐更強大的AI？以下六大重點一次看。

1. OpenAI找來安全先驅，他卻警告「多數人可能死亡」

OpenAI延攬美國政府AI安全專家克里斯提諾（Paul Christiano）加入基金會董事會和安全與保安委員會。他警告，如果在沒有更可靠AI「對齊」（alignment）（確保AI的目標和行為符合人類利益）技術下打造超級智慧，人類可能永久失去控制，「多數人可能死亡」。他更直言，目前包括OpenAI在內的AI業界，都還沒有把風險降到可以接受的程度。

2. Anthropic研究員也警告AI可能「殺死所有人」

Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）本周辭職，稱Anthropic和OpenAI正在競相打造「可能在本世紀末前殺死所有人」的技術。另一名研究員胡賓格（Evan Hubinger）也表示，他認為未來十年AI造成人類滅絕的風險超過10%。執行長阿莫戴（Dario Amodei）去年則估計，AI有25%的機率會發展得「非常、非常糟糕」。

3. AI究竟怎麼可能威脅人類？

安全研究人員主要擔心兩種風險。一是AI失去控制，能力強大的AI自行複製、改進後，開始追求和人類利益衝突的目標；二是遭人類濫用，例如利用AI製造新型病毒或發動大規模網攻。即使不到人類滅絕程度，也可能癱瘓電網、金融系統，造成社會失序。

4. 為什麼最近警報升高？

新一代AI代理已能自行採取更多行動。OpenAI的AI代理曾攻入Hugging Face系統、取得伺服器控制權並試圖掩蓋痕跡；Anthropic的AI代理也曾在英國政府測試中突破限制，試圖誘使真人核准惡意程式碼。OpenAI和Anthropic同時表示，AI正逐漸接近能在沒有人類介入下自行改進的「「自行反覆改進」。

5. 業界承認，目前還沒有可靠解法

OpenAI和Anthropic都在研究如何讓超級智慧始終符合人類利益，但兩家公司都承認，目前還沒有可靠方法。OpenAI最新Astra模型更擅長整理、隱藏本身的思考過程，也引發外界擔心，未來AI可能變得更難監控。

6. 既然這麼危險，為何還要繼續開發？

OpenAI和Anthropic相信風險最終可以控制，而且許多業界人士認為超級智慧的出現已難以避免，問題變成「誰先打造、由誰掌握」。美國不願讓最強AI落入其他國家手中，也使這場競賽更難踩煞車。這正是AI競賽最大的矛盾：最擔心AI失控的一群人，也正在競相打造更強大的AI。 克里斯提諾選擇加入OpenAI決策核心，正是希望從內部降低這場競賽帶來的風險。

精華 FAQ

  • 因為他們認為現階段的AI安全技術仍不足，若先造出超級智慧卻無法對齊人類利益，AI可能自行偏離控制，甚至造成大規模傷害。

  • 一種是AI自行複製、改進並追求與人類衝突的目標；另一種是遭人類用來製造新型病毒、發動網攻，進一步癱瘓電網、金融等基礎系統。

  • 主因是業界認為超級智慧幾乎無法避免，重點變成由誰先掌握；同時美國也不願讓最強AI落入其他國家手中，因此競賽難以踩煞車。

人工智慧 OpenAI

上一則

蘋果發表會成新CEO特納斯首秀 展示新品重現喬布斯手法

下一則

憂AI失控 Anthropic研究員離職「10年內毀滅人類機率逾1成」

延伸閱讀

Anthropic頂尖研究員離職 憂AI失控消滅人類

Anthropic頂尖研究員離職 憂AI失控消滅人類
Anthropic專家示警 AI未來10年毀滅人類機率逾1成

Anthropic專家示警 AI未來10年毀滅人類機率逾1成
OpenAI首席科學家：監控技術跟不上AI

OpenAI首席科學家：監控技術跟不上AI
AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看

AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20

超人氣

更多 >
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元

1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元