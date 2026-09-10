Nvidia沒併購Groq卻拿技術挖高層 傳司法部要查是否規避審查

Nvidia今年3月在加州聖荷西舉行的GTC大會上展出Groq 3晶片。（路透）

紐約時報報導，美國司法部 正調查Nvidia輝達 （另稱英偉達）去年和AI晶片新創公司Groq達成的技術授權和人才延攬協議，是否刻意避開併購案通常面臨的反壟斷審查。這項調查凸顯監管機關日益關注科技巨人此手法取代直接收購，藉此擴張AI版圖的做法。

Groq當時把這項交易稱為「非獨家授權協議」，讓輝達取得Groq專為AI推論設計的晶片技術，Groq執行長羅斯（Jonathan Ross）和營運長馬德拉（Sunny Madra）也隨後加入輝達。這類安排近年在AI業界日益普遍，但不像傳統併購案會自動觸發政府審查。

紐時引述知情人士報告，美國司法部去年12月交易公布後不久便展開調查，並已正式要求輝達提供相關資料。報導說，目前尚未認定輝達違法；即使最後認為交易處理方式有問題，也較可能處以罰款，不會要求撤銷交易。

美國聯邦貿易委員會（FTC）也在調查這類交易是否刻意規避監管。民主黨參議員華倫等人認為，這些安排實際上形同併購，企業可以整合人才、資訊和資源，卻避開一般併購審查。

輝達表示，和Groq的合作正是美國制度鼓勵創新、獎勵創業家的例證。Groq目前仍持續經營雲端運算服務，8月並宣布募資3.5億美元，輝達也計劃參與。司法部的調查正值輝達憑藉龐大財力大舉投資AI新創公司和客戶之際，也使這家市值5.4兆美元的AI龍頭面臨更嚴格的反壟斷檢視。