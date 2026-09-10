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iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

蘋果摺疊機iPhone Duo亮相 展開後7.6吋 1999元起跳

編譯陳律安／綜合報導
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蘋果首款摺疊機iPhone Duo重磅登場。（圖擷取自蘋果官網）
蘋果首款摺疊機iPhone Duo重磅登場。（圖擷取自蘋果官網）

蘋果公司在秋季新品發表會的最後，揭開今年重頭戲，推出自家首款摺疊手機iPhone Duo。新機搭載台積電2奈米製程A20 Pro晶片，展開後螢幕尺寸達7.6吋，售價從1,999美元起跳。CNBC指出，定價與競爭對手相近，也低於華爾街普遍預期。

蘋果：iPhone Duo是初代以來最大變革

執行長特納斯(John Ternus)表示，更大螢幕能拓展iPhone作為「個人智慧中樞」的可能，但仍須能放入口袋、握在掌心。蘋果稱，Duo是自初代iPhone以來最具變革性的iPhone體驗。

闔上後尺寸接近護照

新任執行長特納斯9日主持蘋果秋季新品發表，摺疊式手機是第一個市場考驗。蘋果股價9...
新任執行長特納斯9日主持蘋果秋季新品發表，摺疊式手機是第一個市場考驗。蘋果股價9日小跌。（路透）

Duo闔上後尺寸接近護照，展開則是蘋果歷來最薄的iPhone。7.6吋內螢幕面積比18 Pro Max大50%；5.4吋外螢幕則達18 Pro螢幕面積的90%。Duo可像筆電般折成一定角度放在桌上使用，方便觀看影片或進行視訊通話。

針對摺疊手機的摺痕與耐用性問題，蘋果採奈米紋理表面減少反光、降低摺痕可見度，搭配多層螢幕結構、鈦金屬底板及逾100個零件組成的鉸鏈。機身採五級鈦金屬，具IP68防塵防水能力，提供星白色與夜空色。

蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉表示，蘋果重新設計iOS的許多部分，調整按鈕與其他控制項的位置，使用者可同時操作兩款App，以充分運用兩面螢幕。用戶今年稍晚也能使用USB-C版Apple Pencil觸控筆。

效能方面，A20 Pro搭配均熱板，持續效能比17 Pro提升最高35%。自研C2數據機上傳速度較C1X最高加快50%，耗電減少15%。機身兩側各放一顆電池；內、外螢幕影片播放時間，最長分別為31與44小時，約20分鐘可充至50%。

iPhone Duo配備雙後置鏡頭，主鏡頭與超廣角鏡頭均為4,800萬畫素，其中主鏡頭支援4K、每秒120格錄影。內螢幕下藏有FaceTime鏡頭，身分驗證則採側邊Touch ID。外螢幕可供自拍預覽，也能播放動畫吸引孩子看鏡頭；AI驅動的SmartTake會在人員就位後自動拍照。

iPhone Duo在美國於10月16日開放預購、23日發售。

iPhone 18 Pro同步推出

蘋果另推出iPhone 18 Pro與尺寸更大的Pro Max版本，搭載採用台積電2奈米製程的A20 Pro晶片，意味著新機成為全球首款採用台積電最新製程技術的智慧手機。全球零組件供應短缺，尤其記憶體供應吃緊之際，蘋果也調漲新機售價。iPhone 18 Pro售價1,199美元起，Pro Max則為1,299美元起，均較上一代調漲100美元。兩款手機將於9月12日在美國開放預購，18日出貨。

CNBC報導，iPhone 18 Pro外觀與去年的17 Pro相近，並新增冰川色與勃根地酒紅色。新機搭載的A20 Pro晶片採用重新設計的核心，蘋果宣稱具備「桌上型電腦等級」效能，可加快人工智慧（AI）運算。

蘋果公司9日發表iPhone的第一款摺疊式手機，Duo可像筆電般折成一定角度放在...
蘋果公司9日發表iPhone的第一款摺疊式手機，Duo可像筆電般折成一定角度放在桌上使用，方便觀看影片或進行視訊通話。（美聯社）

精華 FAQ

  • iPhone Duo是蘋果首款摺疊手機，展開後螢幕達7.6吋，闔上後接近護照大小，並可像筆電般半折立放使用，主打兼顧大螢幕體驗與攜帶便利。

  • 蘋果採用奈米紋理表面降低反光與摺痕可見度，搭配多層螢幕結構、鈦金屬底板與逾100個零件鉸鏈，機身也具IP68防塵防水能力。

  • iPhone Duo在美國10月16日預購、23日發售，售價1,999美元起；iPhone 18 Pro售價1,199美元起，Pro Max為1,299美元起，兩款將於9月12日預購、18日出貨。

華爾街 iPhone 台積電

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