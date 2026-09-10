川普打賞 贈3助理各4.5萬元節日禮金 白宮稱符合相關法律道德標準

川普總統的三名行政助理和通訊顧問，分別申報收到川普贈予的4萬5000元現金，包括哈普(圖)。(美聯社)

白宮 公布的財務揭露文件顯示，川普 總統的行政助理哈普(Natalie Harp)和哈里斯(Chamberlain Harris)，以及通訊顧問馬丁(Margo Martin)在年度財務披露文件，分別申報收到川普贈予的4萬5000元現金。

政治新聞網站Politico報導，白宮文件將這筆款項列為「節日現金贈禮」(cash gift for the holidays)，三人合計獲贈13萬5000元，這筆錢約占白宮助理年薪15萬元的30%。

這三人是川普身邊最親近的幕僚，其中哈普隨侍川普左右，且帶著可攜式印表機，替川普列印文章、社群媒體貼文等資料，因此被稱作「人體印表機」(human printer)。

哈里斯則獲川普任命進入聯邦藝術委員會(Commission of Fine Arts)，負責審查白宮建築與設計相關決策，此任命引發前任委員與古蹟保存人士質疑其資格。

馬丁則經常跟隨川普出訪，負責錄製並發布他的活動影片，包括川普在馬來西亞停機坪上跳舞，以及在橢圓形辦公室迎接訪客的畫面。

橢圓形辦公室運作主任諾塔(Walt Nauta)申報曾收到總統贈送的2萬元禮金。諾塔的年薪為17萬5000元。

揭露文件僅顯示這些款項來自川普，但未提供更多細節。

白宮發言人表示，「川普總統向來有在聖誕節送禮給身邊人士的習慣，這些禮物與受贈者的官方職責無關，因此完全符合相關的法律與道德標準。」

目前沒有其他公開案例顯示，美國總統曾向受雇於白宮的幕僚提供高額現金付款。

但是曾任前總統布希(George W. Bush)白宮首席倫理律師、也是川普批評者潘特(Richard Painter)表示，這些付款行為似乎違反一項聯邦法規。該法規禁止聯邦政府員工從外部來源獲得額外薪酬，以補貼其政府薪資。

潘特說：「川普顯然是想讓這些人在白宮政府任職時，在財務上更寬鬆一些。但你不能這麼做。」

自「華盛頓郵報」上個月報導指出，哈普是少數幾名川普親近幕僚之一，曾陪同川普出席7月北約峰會，離開土耳其時，悄悄搭一輛餐飲車更換座機，她便受到越來越多的關注與質疑。當時諾塔也陪川普秘密換機。