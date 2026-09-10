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9/11後取消 登機口送機 部分機場恢復 須事先申請

編譯周芳苑／綜合報導
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運輸安全管理局允許13個機場恢復讓不搭機的人送親友到登機口，但需是符合資格的TS...
運輸安全管理局允許13個機場恢復讓不搭機的人送親友到登機口，但需是符合資格的TSA「預先安檢計畫」會員，且需事先申請。(美聯社)

2001年9/11恐怖攻擊事件發生後不久，只有持登機證的人才能進入安檢站、登機，想要送別即將離開的親朋好友最多只能送到機場安檢站，不過，運輸安全管理局(Transportation Security Administration ,TSA)最近更改這一項維持了25年的限制，允許加州洛杉磯國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport)等13個機場恢復讓不搭機的人送親友到登機口。

TSA已在官網公布新規，允許符合資格的TSA「預先安檢計畫」( PreCheck)會員無需機票即可通過安檢進入登機口區域，重現9/11事件後消失的送別傳統。

TSA公告稱，新方案讓最受信賴的「預先安檢計畫」會員享有專屬福利，可以更容易的前往登機口迎接和送別親友、在轉機期間與朋友相聚、並在旅途中享受餐飲和購物，重拾航空旅行的美好瞬間。

這項計畫正式名稱是「TSA預先安檢計畫登機口通道」(Gateside by TSA PreCheck)，完全免費，但必須在出行前一至三天上網提出申請、前往機場前獲得批准，一旦獲得批准，便可以使用TSA PreCheck通道，持可接受的身分證明文件通過安檢，通行證有效期一天、可多次進入。

除了「預先安檢計畫」會員，持有「已知旅客號碼」(Known Traveler Number)等其他「獲信任旅客計畫」(Trusted Traveler Programs)會員，也可申請使用登機口通道。

根據TSA規畫，新計畫第一階段將在全美13個機場實施，其中加州除洛杉磯國際機場外，另有聖地牙哥國際機場(San Diego International Airport)，其他還包括德州的達拉斯-福和市國際機場(Dallas-Fort Worth International Airport)、內華達州的拉斯維加斯哈里·瑞德國際機場(Harry Reid International Airport in Las Vegas)、以及猶他州的鹽湖城國際機場(Salt Lake City International Airport)。如果一切順利，未來幾個月內將擴展到更多機場。

第一階段開放的13個機場多在中西部或南部，不包括東岸機場。

9/11事件事件發生後，機場安檢措施進行全面改革，包括限制進入登機口等機場安全區域。

精華 FAQ

  • TSA放寬了9/11後一直存在的管制，允許部分機場讓不搭機的人，經申請後進入安檢區與登機口，重新恢復送機到登機口的安排。

  • 符合資格的TSA PreCheck會員，以及持有Known Traveler Number等可信旅客計畫成員，都可在出行前1到3天上網申請，批准後即可當天多次進出。

  • 首階段在全美13個機場實施，包括洛杉磯、聖地牙哥、達拉斯-福和市、拉斯維加斯與鹽湖城等，多位於中西部或南部，未涵蓋東岸機場。

洛杉磯國際機場 洛杉磯 911事件

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