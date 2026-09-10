「新幣擔保」中文在線交易平台詐騙美國人 華府聯邦檢方查封

聯邦公布訴文件中顯示，由馬達加斯加當局協助緝獲的當地詐騙中心內大批操作詐騙的電腦。(司法部/華府特區檢方)

華府 聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)9日宣布查封非法中文線上交易平台「新幣擔保」(Xinbi Guarantee)，稱該交易平台在通訊軟體Telegram平台上營運，向中國網路詐騙 犯罪分子推銷和提供包括洗錢、搭建虛假投資網站等「詐騙服務」，讓詐騙者得以從美國人民手中竊取金錢。

皮洛表示，財政部已將「新幣擔保」定調為跨國犯罪組織，並指控它與北韓駭客 及其他犯罪集團有關。聯邦當局跨部門協調行動「詐騙中心特別行動組」(Scam Center Strike Force)已查扣「新幣擔保」用於代收商家款項的兩個加密貨幣錢包，其中存有約1200萬元資金。執法部門還申請凍結「新幣擔保」網絡內的47個加密貨幣錢包，價值逾5200萬元。

福斯商業新聞報導，華府聯邦法院7日已批准查封「新幣擔保」使用的Telegram頻道，暫時切斷其營運能力。財政部將「新幣擔保」視為跨國犯罪組織，則實際切斷了「新幣擔保」與美國金融體系的聯繫。國人禁止與該組織進行交易，也應向財政部外國資產管制辦公室(OFAC)報告任何被凍結的資產。

在答覆記者詢問「新幣擔保」是否會轉移到其他平台時，皮洛承認該組織建立新營運點「非常容易」；她說：「舊式犯罪正以新形態上演，他們熟門熟路，我們花了一段時間才弄清楚這些犯罪源頭、幕後黑手及作案手法。但現在我們已了解這一切，將緊跟形勢，最終擊敗他們。」

特勤局官員指出，維吉尼亞州一名居民捲入加密貨幣騙局損失80萬元，詐騙所得就是送到「新幣擔保」洗錢。

皮洛表示，還有證據顯示「新幣擔保」招募人口販運受害者，迫使他們在以東南亞為主的詐騙據點工作。

此外，皮洛的團隊與聯邦調查局(FBI)最近曾前往馬達加斯加協助當地執法部門，取締了13個涉嫌由中國組織犯罪集團經營的詐騙據點，有500人落網，其中30名涉案中國籍頭目已被遣返回中國。

皮洛聲明表示，「如果中國有組織犯罪集團能像點外賣一樣地購買定製化網站和洗錢服務，每位擁有退休帳戶的美國人都有可能受害；我領導的工作小組將繼續搗毀中國有組織犯罪及協助者，並保護美國普羅大眾。」