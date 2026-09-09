國際評量 美國學生數學與閱讀創20年新低 中國遙遙領先

美國15歲學生在「國際學生能力評量計畫」的數學與閱讀成績，雙雙創下20多年來最低紀錄。圖為加州中學生在教室接受輔導。(美聯社)

總部在巴黎的經濟合作發展組織(OECD)的「國際學生能力評量計畫」(PISA)8日公布，美國15歲學生的數學與閱讀成績，雙雙創下20多年來最低紀錄；這是美國閱讀成績連續兩次下滑，自2022年以來已下跌14分。此外，華頓家庭基金會(Walton Family Foundation)與民調 機構蓋洛普(Gallup)於7日公布的調查發現，美國民眾對K-12教育的滿意度創新低，愈來愈多成人質疑學校是否有能力讓學生為未來做好準備。

來自91個國家和經濟體的超過76萬名青少年去年參加了PISA測驗，其中美國約有4600人參加。

數據顯示，約74%美國學生達到閱讀熟練的基本水準，另有約65%達到數學基本水準。整體而言，與OECD的另外37個國家相比，美國在閱讀和科學方面的表現高於平均水準，而數學成績則大致處於中間位置。

華盛頓郵報 報導，不只美國學生的PISA成績下滑，OECD成員國受試學生的整體閱讀、數學與科學成績均下降。

數據顯示，2015年到2025年間，OECD國家數學成績下降22分；閱讀成績10年來降幅最大，達28分，這相當於一年半的學習進度。

專家認為，全球成績下滑至少部分原因可歸咎於科技的興起。學生很容易受到干擾，而且愈來愈少為了興趣而閱讀。

全球表現最佳的學生來自新加坡、日本、南韓、愛沙尼亞與英國，中國有四個地區參與測驗，並在科學與數學項目奪冠。

智庫「國家教育與經濟中心」(NCEE)全球戰略與研究主管特雷西‧伯恩斯(Tracey Burns)表示，「中國(的數據)回來了，遙遙領先其他國家學生的表現，尤其是美國」。

伯恩斯估計，在中國接受測驗的學生，平均而言，其數學程度比美國學生超前五年多，科學程度則超前三年。

另據蓋洛普民調顯示，僅32%美國成人對K-12教育感到滿意，創下該調查實施27年以來的新低，這項滿意度曾在2004年達53%高峰。

安姆赫斯特麻州大學(UMass Amherst)教育政策中心主任施耐德(Jack Schneider)認為，社會對公立教育日益敵對的言論，包括川普政府優先推動選校並批評公校失敗的說法，已削弱大眾對公立教育的信心，加深民眾對美國教育體系的悲觀看法。