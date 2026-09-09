我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

36歲以上「老年人優惠」咖啡2塊9毛 青島1小店火了

華人路邊撿家具可掙上千美元 但要小心這事

9/11後取消 TSA恢復13機場登機口送機 但須事先申請

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
運輸安全管理局允許13個機場恢復讓不搭機的人送親友到登機口，但需是符合資格的TS...
運輸安全管理局允許13個機場恢復讓不搭機的人送親友到登機口，但需是符合資格的TSA「預先安檢計畫」會員，且需事先申請。(美聯社)

2001年9/11恐怖攻擊事件發生後不久，只有持登機證的人才能進入安檢站、登機，想要送別即將離開的親朋好友最多只能送到機場安檢站，不過，運輸安全管理局(Transportation Security Administration ,TSA)最近更改這一項維持了25年的限制，允許加州洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport)等13個機場恢復讓不搭機的人送親友到登機口。

TSA已在官網公布新規，允許符合資格的TSA「預先安檢計畫」( PreCheck)會員無需機票即可通過安檢進入登機口區域，重現9/11事件後消失的送別傳統。

TSA公告稱，新方案讓最受信賴的「預先安檢計畫」會員享有專屬福利，可以更容易的前往登機口迎接和送別親友、在轉機期間與朋友相聚、並在旅途中享受餐飲和購物，重拾航空旅行的美好瞬間。

這項計畫正式名稱是「TSA預先安檢計畫登機口通道」(Gateside by TSA PreCheck)，完全免費，但必須在出行前一至三天上網提出申請、前往機場前獲得批准，一旦獲得批准，便可以使用TSA PreCheck通道，持可接受的身分證明文件通過安檢，通行證有效期一天、可多次進入。

除了「預先安檢計畫」會員，持有「已知旅客號碼」(Known Traveler Number)等其他「獲信任旅客計畫」(Trusted Traveler Programs)會員，也可申請使用登機口通道。

根據TSA規畫，新計畫第一階段將在全美13個機場實施，其中加州除洛杉磯國際機場外，另有聖地牙哥國際機場(San Diego International Airport)，其他還包括德州的達拉斯-福和市國際機場(Dallas-Fort Worth International Airport)、內華達州的拉斯維加斯哈里·瑞德國際機場(Harry Reid International Airport in Las Vegas)、以及猶他州的鹽湖城國際機場(Salt Lake City International Airport)。如果一切順利，未來幾個月內將擴展到更多機場。

第一階段開放的13個機場多在中西部或南部，不包括東岸機場。

9/11事件事件發生後，機場安檢措施進行全面改革，包括限制進入登機口等機場安全區域。

精華 FAQ

  • 這次放寬的是9/11後實施的登機口管制，讓原本只能送到安檢站外的人，得以在符合條件下進入登機口區域，恢復送親友到登機門的習慣。

  • 主要是TSA PreCheck會員，也包括持有Known Traveler Number等其他Trusted Traveler Programs成員。申請者需先在出行前1到3天上網提出，獲准後才可使用。

  • 第一階段先在全美13個機場上路，包含洛杉磯國際機場、聖地牙哥國際機場、達拉斯-福和市國際機場、拉斯維加斯哈里·瑞德國際機場與鹽湖城國際機場等。

洛杉磯

上一則

1937年名畫驚見「iPhone」？ 歷史學家揭神秘方形物真面目

下一則

國際評量 美國學生數學與閱讀創20年新低 中國遙遙領先

延伸閱讀

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由
勞工節連假將至 估660萬人次湧入 紐約機場橋隧暫停工

勞工節連假將至 估660萬人次湧入 紐約機場橋隧暫停工
移民專頁／華婦B2逾期 正申庇在機場被捕

移民專頁／華婦B2逾期 正申庇在機場被捕
ICE探員配槍遺落舊金山機場洗手間 空服員發現急報警

ICE探員配槍遺落舊金山機場洗手間 空服員發現急報警

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
5年前刷假卡以為躲過 華女綠卡面談「舊帳」找上門

5年前刷假卡以為躲過 華女綠卡面談「舊帳」找上門
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說