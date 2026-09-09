麻州母殺3子案流審 律師籲川普特赦 但…州法不歸總統管

麻州36歲母親被告克蘭西(中)殺三子的審案流審，她的辯護律師雷丁頓(右)要求川普總統特赦。圖為克蘭西本月1日在麻州法庭。(美聯社)

麻州 36歲母親克蘭西(Lindsay Clancy)被控於三年多前在家裡殺害自己三個孩子，上周因陪審團無法達成一致裁決而被法官宣告流審。全案依州法起訴，但鑑於總統先前曾擴大將總統特赦權應用在州級案件，她的律師8日在電視新聞節目上公開請求總統川普 特赦這位殺子的年輕母親。

川普上周表示，他一直在關注克蘭西的審判。

克蘭西的律師雷丁頓(Kevin Reddington)8日早上接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目採訪，訪談近尾聲時向川普公開喊話，他說，「總統先生，我希望您能考慮這位年輕女士的為人、以及她所經歷的一切，並考慮赦免她。」

總統的赦免權僅適用於定罪的聯邦犯罪案。克蘭西是根據州法被起訴；然而，川普曾對他的赦免權限廣泛解讀，針對一些州法院審理的案件採用赦免權。

針對這一次特赦克蘭西的請求，白宮 提到總統先前對這一椿案件的評論。

就在州法官因陪審團無法達成共識而流審後，川普告訴記者，「她做了件極其可怕的事。不可能更糟了。」並表示克蘭西肯定會付出代價，也許被送到精神病院、被關進監獄，或者其他地方。

克蘭西的律師在審判中辯稱，案發當時克蘭西的產後精神病(postpartum psychosis)發作。

檢方則認為這起殺人案是預謀的，流審後州政府可尋求重審。

去年12月，川普特赦科羅拉多州前郡書記官彼得斯(Tina Peters)；彼得斯是川普的盟友，她因篡改投票機而被科州政府定罪。

彼得斯依州法被起訴，川普的特赦具有象徵意義。鑑於人們對彼得斯被判九年監禁的質疑，川普特赦對科州民主黨州長波利斯 (Jared Polis)帶來政治壓力。

結果波利斯5批准特赦彼得斯，彼得斯獲釋後與川普一同出現在白宮的橢圓形辦公室(Oval Office)。

麻州母親克蘭西的律師雷丁頓，請求川普總統特赦克蘭西。(美聯社)